Ourense se viste de verde para recaudar fondos contra el cáncer y avanzar en investigación

Durante los próximos días, una «marea verde» se posará sobre la provincia de Ourense. No consiste en una inundación acuática, sino una de solidaridad, que durante varias semanas llenará la ciudad y concellos de cooperadores pidiendo un donativo por una buena causa: conseguir que en 2030 el 70% de los afectados por cáncer puedan sobrevivir. Se trata de la campaña del Día de la Cuestación de AECC, que cada mayo saca a pacientes y voluntarios de toda España para pedir la colaboración y la implicación de toda la sociedad, con el objetivo de seguir avanzando en investigación oncológica. Ourense no es excepción, pues la provincia contará con 20 mesas de atención para quien quiera sumarse a la causa, además de voluntarios repartidos con las icónicas huchas de la asociación, y otros monederos más en sedes de distintas instituciones que colaboran con la causa.

Las cifras recaudadas con este tipo de campañas suponen un considerable apoyo para la actividad de la asociación: «É unha parte importante da nosa solidez financieira, na provincia de Ourense levamos dous anos batindo récords de recadación, e no 2025 foron preto de 20.000 euros entre tódalas mesas», explicó Germán Rodríguez-Saá, presidente de la Asociación en Ourense. A nivel estatal, fueron 2,9 millones de euros los recadados en la última edición de la campaña entre huchas físicas, TPV o dispositivos móviles. Este 2026, buscan mejorar cifras bajo el lema «Cuando paras, nos movemos contra el cáncer», con el que defienden que el simple gesto de detenerse ante los voluntarios activa un movimiento colectivo capaz de impulsar la investigación, mejorar la atención y generar esperanza.

Más allá de lo económico, esta campaña tiene también un gran valor simbólico para la asociación, pues recuerdan a los primeros instantes de lucha: «Hace 70 años nacimos así, un grupo de voluntarias y voluntarios que se juntaron para pelear contra algo que es mucho más desconocido de lo que es hoy. Estas huchas, que hoy los voluntarios llevan con mucho orgullo, consiguieron empezar a hacer grandes cosas», comentaba Rodríguez-Saá ante los voluntarios presentes. Conseguir instalar en el sistema público de salud las primeras bombas de cobalto —el principal tratamiento radioterápico de la época— instalar programas de detección precoz y sistemas masivos de cribado o realizar las primeras mamografías fueron algunos de los hitos que se consiguieron a base de insistir con ese monedero, y que el pueblo respondiera con su granito de arena. «Todo es gracias a la participación de la sociedad civil, y lo que provocamos en días como hoy es que se sientan parte de la solución», añadía el presidente.

Francisco Cuquejo, voluntario de AECC Ourense, con la hucha solidaria. / FdV

«Desde que me ayudaron con mi cáncer, colaboro para lo que sea»

Entre las decenas de voluntarios con el peto verde de la AECC que recorrían la mañana del jueves la ciudad de As Burgas, se encontraba Francisco Cuquejo, veterano voluntario. Un cáncer detectado «hace ya muchos años» lo llevó a pedir ayuda a la asociación, y desde que la mano tendida le permitió seguir adelante, «siempre colaboro con ellos para lo que sea, no tengo ningún problema en venir a lo que me pidan». De hecho, hace menos de dos meses se tuvo que someter a una operación en la vejiga, pero eso no impidió que treinta días después estuviese colaborando en la venta de lotería.

Como el de Francisco se podrán encontrar a almas solidarias de AECC con mesas petitorias por toda la ciudad, desde A Ponte hasta Seixalbo pasando por Progreso, O Couto, A Valenzá o las fiestas de A Follateira. Asimismo, los concellos de A Rúa, Celanova, O Barco de Valdeorras, Petín, Xinzo de Limia, Verín, O Bolo, Ribadavia, Vilardevós, A Gudiña contarán también con puestos en los que colaborar.