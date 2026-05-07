El Concello de Ourense licita la construcción del primer refugio climático gallego para combatir las islas de calor

El primer proyecto piloto de refugio climático de Galicia, para reducir unos grados las temperaturas en los meses más tórridos, será en Ourense, en concreto en la avenida Otero Pedrayo.

El Concello acaba de sacar a concurso, por 309.000 euros, la construcción del refugio, fruto del convenio firmado en febrero de este año con la Consellería de Medio Ambiente, para crear alternativas en zonas urbanas consideradas «islas de calor».

Curiosas propuestas

La memoria que aporta el Concello en la documentación anexa al concurso no deja de sorprender, pues entre las propuestas que le da a las empresas que liciten está la instalación, en el tramo de avenida de Otero Pedrayo en el que se actuará, de jardineras con plantas como elementos de fresco; sustituir el césped de plástico de las dos glorietas de Otero Pedrayo por vegetación y, también como sorprendente propuesta, recuperar las medianas, es decir estas franja que separa las dos vías de tráfico como zona también de vegetación.

La memoria argumenta sus propuestas y avanza que el futuro proyecto puede incluir «la colocación de jardineras para la creación de refugios climáticos, que permite la introducción de vegetación en zonas urbanas con limitaciones de suelo permeable».

Además, considera la memoria del Concello que esas jardineras «favorecen la creación de microclimas locales, contribuyendo a la reducción de la temperatura superficial y a la mitigación del efecto isla de calor urbano».

También defiende estas jardinera urbanas contra el calor porque «actúan como elementos estéticos y funcionales, mejorando la calidad del espacio público y fomentando la percepción de confort en calles y plazas. Facilitan la plantación de especies autóctonas o adaptadas, con bajo consumo hídrico, contribuyendo a la biodiversidad urbana».

El segundo punto es la reposición y mantenimiento de los jardines . Se refiere a las dos glorietas que se cubrieron con césped artificial, una decisión criticada en su día por los vecinos.

Considera el Concello que sustituir estas glorietas «de bajo valor ecológico por vegetación natural» incrementará la a capacidad de infiltración de agua de lluvia, «mejorando la gestión sustentable de escorrentías y reduciendo riesgos de encharcamiento», advierten los técnicos que elaboraron este informe.

«El césped y la vegetación central acercan frescor, aumentan la evapotranspiración y disminuyen la temperatura ambiental circundante, generando espacios de refugio climático, e incrementando la diversidad vegetal y, con eso, la presencia de fauna auxiliar como polinizadores, y aves urbanas».

También estas glorietas ya verdes y no de microplásticos «mejora el paisaje urbano, fomentando el uso social y el bienestar psicológico de la ciudadanía», continúa la memoria anexa a la documentación del concurso.

Finalmente, y como tercera propuesta, es el «mantenimiento medianas», pues «·las verdes cumplen un papel fundamental como corredores ecológicos en el espacio urbano, favoreciendo la conectividad entre diferentes manchas verdes», asegura.

Su mantenimiento garantiza «la continuidad del servicio ecosistémico que prestan: regulación térmica, absorción de contaminantes y reducción de la polución acústica. Actúan como barreras de seguridad vial al mismo tiempo que generan un entorno más amable y seguro para peatones y ciclistas».

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De esto parece que va a ir el primer refugio climático contra las «islas de calor» fruto del convenio o firmado en enero de 2026 entre Concello y a Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Xunta .