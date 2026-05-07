Buena sintonía entre la subdelegación del Gobierno y los vecinos de O Pino para recuperar su autobús urbano

Las protestas de los vecinos de O Pino para poder recuperar su servicio de autobús urbano parecen ir por buen camino. La presidenta de su asociación vecinal, María del Carmen Montero, se reunió este jueves con el subdelegado del Gobierno, Eladio Santos, para exponer sus demandas e informarse sobre el estado de las obras que afectan al carril cortado, el cual les impide el acceso a Ourense por transporte público.

Según informó el responsable estatal, ya se ha encontrado la solución para los daños del muro del túnel de la N-120, que causan el corte del carril en sentido Ourense desde hace tres meses. Tras varios estudios técnicos, las actuaciones han sido decretadas y se encuentran en trámites administrativos, por lo que «en breve prazo» comenzarán las obras para su reparación. Además, aclaró que se ha activado el procedimiento para declarar la actuación como emergente, y que se desarrollará «coa máxima rapidez posible».

Tres meses sin la parada de As Torres

El problema se arrastra desde mediados de febrero, cuando las fuertes lluvias obligaron a apuntalar el muro de contención del túnel y a cortar de forma provisional uno de los carriles de circulación. Esa medida alteró el recorrido habitual de las líneas 3 y 4 del bus urbano, que conectaban O Pino con la estación intermodal, el centro de la ciudad y el CHUO, y dejó sin servicio la parada de As Torres. Desde entonces, los usuarios deben desplazarse hasta la siguiente parada, situada a alrededor de un kilómetro, una distancia especialmente gravosa para muchos vecinos mayores o con problemas de movilidad que utilizan el transporte público para acudir a citas médicas.

La asociación vecinal ya había reclamado al Concello un itinerario alternativo o un microbús mientras duren los trabajos, sin obtener por ahora una solución. En cuanto a la recuperación del autobús, no se propusieron alternativas por parte directa de la Subdelegación, sino que Santos animó al Concello de Ourense, responsable de la red de transporte, a brindar «unha solución temporal que mellore a mobilidade na zona».

Por su parte, Montero valoró positivamente el encuentro: «Foi moi ben, ofreceuse a falar e a interceder, a facer as cousas ben».