Buena sintonía entre la subdelegación del Gobierno y los vecinos de O Pino para recuperar su autobús urbano
Las obras para la reparación del muro del túnel de la N-120 comenzarán "en breve prazo", y se declararán emergentes
Las protestas de los vecinos de O Pino para poder recuperar su servicio de autobús urbano parecen ir por buen camino. La presidenta de su asociación vecinal, María del Carmen Montero, se reunió este jueves con el subdelegado del Gobierno, Eladio Santos, para exponer sus demandas e informarse sobre el estado de las obras que afectan al carril cortado, el cual les impide el acceso a Ourense por transporte público.
Según informó el responsable estatal, ya se ha encontrado la solución para los daños del muro del túnel de la N-120, que causan el corte del carril en sentido Ourense desde hace tres meses. Tras varios estudios técnicos, las actuaciones han sido decretadas y se encuentran en trámites administrativos, por lo que «en breve prazo» comenzarán las obras para su reparación. Además, aclaró que se ha activado el procedimiento para declarar la actuación como emergente, y que se desarrollará «coa máxima rapidez posible».
Tres meses sin la parada de As Torres
El problema se arrastra desde mediados de febrero, cuando las fuertes lluvias obligaron a apuntalar el muro de contención del túnel y a cortar de forma provisional uno de los carriles de circulación. Esa medida alteró el recorrido habitual de las líneas 3 y 4 del bus urbano, que conectaban O Pino con la estación intermodal, el centro de la ciudad y el CHUO, y dejó sin servicio la parada de As Torres. Desde entonces, los usuarios deben desplazarse hasta la siguiente parada, situada a alrededor de un kilómetro, una distancia especialmente gravosa para muchos vecinos mayores o con problemas de movilidad que utilizan el transporte público para acudir a citas médicas.
La asociación vecinal ya había reclamado al Concello un itinerario alternativo o un microbús mientras duren los trabajos, sin obtener por ahora una solución. En cuanto a la recuperación del autobús, no se propusieron alternativas por parte directa de la Subdelegación, sino que Santos animó al Concello de Ourense, responsable de la red de transporte, a brindar «unha solución temporal que mellore a mobilidade na zona».
Por su parte, Montero valoró positivamente el encuentro: «Foi moi ben, ofreceuse a falar e a interceder, a facer as cousas ben».
- Muere una niña de 11 años en Ourense por una posible infección de meningitis
- La nueva cara del viejo Posío: más juegos infantiles y una gran cafetería para el decano de los jardines
- La acusación particular contra Jácome afirma que el alcalde tiene 19 inmuebles, pide cárcel y que pague medio millón de euros: el regidor lo tilda de «desbarre»
- Lupicinio Peña, director del colegio en el que estudiaba la niña fallecida por meningitis: «Fue todo inesperado; el miércoles por la mañana todavía asistió a clase»
- «Tengo la educación básica, no sé usar un ordenador», alega un acusado que recibió 55.000 euros de una ciberestafa en Ourense
- La Policía Nacional detiene a un conductor con 92 kilogramos de cocaína en su coche en la A-52 a su paso por Verín
- La defensa de Jácome alega que su televisión local supone «una mera administración patrimonial no incompatible» con ser alcalde
- Detenido tras caer su pareja desde un tercer piso en O Carballiño: ella lo culpó pero él niega que la tirase