El bono Nova Oportunidade ayudó a 19 autónomos en 2025

La Consellería de Emprego, Comercio e Emigración destinó en la convocatoria de 2025 del bono Nova Oportunidade un total de 147.000 euros a la provincia de Ourense, para apoyar a las personas autónomas que cesaron su actividad y decidan emprender un nuevo negocio. La Xunta ya ha abierto el plazo de una nueva línea de estas ayudas hasta el 30 de septiembre o hasta que se agote el crédito de 1,5 millones de euros.

En la provincia hubo 19 beneficiarios del bono Nova Oportunidade de 2025, siendo uno de ellos Yolanda Martínez, gerente de un salón de peluquería en Allariz, quien recibió 8.000 euros. El delegado territorial de la Xunta, Manuel Pardo, y la alcaldesa, Cristina Cid, visitaron este negocio.

Para beneficiarse de esta iniciativa, integrada en la convocatoria unificada para personas trabajadoras autónomas y dotada con casi 41 millones, las personas tendrán que estar inscritas como demandantes de empleo sin ocupación efectiva en el momento del alta como persona autónoma, haber cotizadopor lo menos tres meses ininterrumpidos por cuenta propia, entre otros requisitos. También concretó que el importe de las ayudas es de 7.500 euros, que pueden incrementarse con 500 más si la beneficiaria es una mujer, para apoyar la puesta en marcha del nuevo negocio sin estar condicionadas a costes concretos.

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Esta orden comprende cinco programas de ayuda: la promoción del empleo autónomo y la cuota cero, para apoyar el inicio de la actividad y el mantenimiento del empleo; el bono de las personas trabajadoras autónomas, centrado en la consolidación de proyectos empresariales; el ‘Bono Remuda’, para facilitar el relevo generacional y la transmisión de negocios; el programa de conciliación laboral y familiar; así como el bono Nova Oportunidade.