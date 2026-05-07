El 'after hours' se traslada a la biblioteca del Campus de Ourense: hincando codos hasta el manaecer

De las fiestas «after hours» para celebrar la vida durante el curso académico, bien en la zona de copas o en los pisos de los amigos, al estudio frenético de fin de curso, también hasta la madrugada, pero, en este caso, en otro escenario: la Biblioteca Rosalía de Castro del campus de Ourense, que, al igual que las otras dos de la UVigo, ha ampliado ya sus horarios desde las 08:30 hasta la 01:00, de lunes a viernes, salvo festivos, para facilitar al alumnado, tanto universitario como de Bachillerato, unas semanas decisivas para sacar el curso. También abrirán los fines de semana.

Son 400 plazas de estudio «y, sobre todo se llena en horario de tarde, se cubren todas», explica Antonio Dobaño, uno de los funcionarios que trabajan en esta biblioteca universitaria, con horarios especiales desde el 1 de mayo hasta el 30 de junio, indica, tanto ahora, para los exámenes de fin de curso, como luego para las posibles recuperaciones o para los jóvenes que vienen a prepararse para enfrentarse a las PAU, las Pruebas de Acceso a la Universidad. «Ahora vemos menos opositores; no deben de ser fechas, pero también son usuarios habituales», indica Dobaño.

Lucía, Mencía y Paula :«La presión ahora es muy grande y si estudias en la biblioteca no hay distracciones»

Lucía, Paula y Mencía alumnas de 2º de Bachillerato estudian estos días en la biblioteca del Campus de Ourense / Iñaki Osorio

El horario de esta biblioteca es, desde este pasado sábado 1 de mayo y hasta el próximo 12 de julio, el siguiente: las bibliotecas centrales de la Universidade de Vigo, tanto la de la ciudad olívica como las de Ourense y Pontevedra, abrirán los sábados y los domingos entre las 09:00 y las 21:00 horas.

De lunes a viernes, el horario de apertura también se ha ampliado y, salvo días festivos, hasta el 30 de junio las bibliotecas estarán abiertas para los sufridos estudiantes desde las 08:30 horas hasta la 01:00 de la madrugada. Entre el 1 y el 10 de julio, la apertura se reducirá una hora y el cierre será a las 00:00 horas.

«El horario hace unos años era aún más amplio, hasta las 3 de la madrugada, y había gente», indica Antonio Dobaño. Son fechas de especial «sufrimiento» para unos y para otros, pero, en especial, para los que —cosas que pasan— dejan para el final el grueso del estudio. Son semanas de mucho nervio.

«No es justo que, en algunos casos, los profesores nos dejen casi todos los trabajos para el final o se acumule el trabajo, pero es lo que hay», indica Laura, que estudia en la Facultad de Educación.

Andrea González : "Estoy acostumbrada a estudiar en bibliotecas y se agradece que la de Campus abra ahora los fines de semana"

Andrea González estudiante de Biología en la USC prepara sus exámenes en el Campus de Ouense / I. Osorio

Lucía, Mencía y Paula, alumnas de 2º de Bachillerato del IES Julio Prieto Nespereira y de Maristas, explican que «venimos a esta biblioteca porque es la única que cierra tan tarde». «Nos enfrentamos al final del curso y luego vienen las PAU; hay que sacar nota y, si estamos en casa, no se hace nada; hay mucha distracción», reconocen.

Confiesan que «estas fechas son de una presión enorme; si estás muy cansada un día no puedes venirte abajo, tienes que aguantar», aseguran las tres amigas, que se aprovechan también de este nuevo horario ampliado para «darlo todo».

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También Andrea González , estudiante de 2º de Biología en la Universidade de Santiago de Compostela, prepara sus últimos exámenes e curso en la biblioteca del campus. «En mi facultad acabaron las clases y, como yo soy de Ourense, aprovecho para estudiar aquí, ahora los fines de semana. No hay lugar para estudiar como una biblioteca», asegura.