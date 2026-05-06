Profesores gallegos vuelven a las calles para reclamar menos carga burocrática y ratios óptimas

Han pasado ya seis meses desde la primera huelga convocada por el profesorado público en Galicia, pero ante la falta de soluciones para los sindicatos protestantes, la voz de la enseñaza sigue haciendo ruido: CIG Ensino y STEG (Sindicato de Traballadoras e Traballadores do Ensino de Galiza) convocaron en la tarde de este martes una movilización por toda Galicia para reclamar las mejores condiciones laborales por las que llevan protestando durante todo el curso educativo. En la provincia de Ourense, se convocaron concentraciones en O Carballiño, Verín, y la ciudad de As Burgas, esta última frente a la Delegación Territorial de Educación, la cual concentró a alrededor de 75 profesores, estudiantes y personal no docente. Bajo una pancarta con el lema «A comunidade educativa en loita polo ensino público», la muchedumbre recorrió el centro urbano de la ciudad termal con cánticos como «Román (Rodríguez), atende, o ensino non se vende», «O público é servizo, o privado beneficio» o «A mestra, loitando, tamén está ensinando».

Las reclamas que mantuvieron no son, desgraciadamente, ninguna novedad para quien siga las protestas desde su inicio: mantienen sus quejas sobre las múltiples deficiencias que presentan las infraestructuras de los centros; piden más personal docente y, sobre todo, de apoyo a la diversidad; y que se rebaje la carga de trabajo tanto burocrática como de ratio de alumnos, de forma que los 9,9 pupilos por profesor que la Xunta anunció a principio de cursos se vea reflejado en la práctica diaria. «As queixas veñen de moito máis atrás, porque as condicións de traballo do profesorado, que repercuten directamente no que é na calidade do ensino, levan empeorando moitos anos», explica el secretario comarcal de CIG-Ensino. Y es que son ya casi incontables las movilizaciones que se han llevado a cabo este año por parte del profesorado público, mientras que la semana pasada se produjo la sexta jornada de huelga docente en lo que va de curso educativo. Las medidas de presión convierten a este conflicto laboral, según la CIG, en el más intenso de la educación universitaria desde los años 80, concretamente en el 1988, cuando se produjeron 20 días de huelga con el objetivo de homologar las retribuciones salariales con las de funcionarios del mismo nivel.

Educación anuncia un acuerdo fuera de la mesa sectorial

De aquella, las jornadas de protesta acabaron con una subida salarial inmediata, pero en este caso, las respuestas institucionales no están llegando, por lo menos desde la perpectiva de los sindicatos mayoritarios. El 24 de abril, Educación anunció un acuerdo con CC.OO, UGT, ANPE y CSIF para reducir las horas y ratios de los profesores de Secundaria y Bachillerato y impulsar un plan para el alumnado con necesidades especiales. Sin embargo, este pacto fuera de las mesas de negociación, en este caso la mesa sectorial, en la que la CIG cuenta con más representación que el resto de sindicatos: «É imprescindible que se convoque esa mesa sectorial, e tense que chegar cun texto, non cun acordo. Fálase de moitas cousas, pero realmente non temos absolutamente nada, simplemente un anuncio da Consellería dous días antes dunha folga, pois para desmobilizar o profesorado e que non acudiran a Santiago os máis de 5.000 mestres que acabaron por estar», explica el secretario comarcal.

Por otra parte, en la última huelga, del 28 de abril, la Xunta afirmó que el seguimiento fue de un 8,61%, mientras que Rodríguez añadió que el único sector que sí promovió el paro fue «una Galicia que bloquea, que no apuesta por el avance, una Galicia del retroceso, la Galicia del no». En contraposición, el secretario comarcal de CIG-Ensino, aseguró que estas cifras son «irreales»: «As porcentaxes están tomadas cos datos de primeira hora da mañá, pero non todo o profesorado comeza a xornada nese momento nin sae a última hora, prodúcese de forma escalonada. Ademais, sabemos con certeza que non funcionaba a aplicación na que tiñan na que tiñan que volcar os datos os os directores dos centros», explicó.

«Hai mestres impartindo 15 materias de especializacións distintas»

La movilización fue también una nueva oportunidad para poder poner rostros y ejemplos a las condiciones por las que los docentes se manifiestan. De ello pueden dar buena cuenta dos profesores de un CIFP de la ciudad de As Burgas, que prefieren mantenerse en el anonimato. «Como titor dun ciclo superior, teño 30 alumnos e alumnas, delas catro teñen protocolos de actuación específicos, e teño unha carga burocrática brutal porque hai un sistema de calidade abafante, non damos realmente abasto», explica uno de los funcionarios. Aparte de que este ratio profesor/estudiante «non permite adicar o tempo suficiente ao alumnado como se merece», incide en que el centro en el que trabaja «temos uns materiais e unhas instalacións boas que poderiamos estar aproveitando, pero podemos porque non temos tempo nin de levantar a cabeza do ordenador». Por otra parte, su compañera explica que «hai xente impartido ata 15 materias totalmente distintas, non variacións de matemáticos, senón de perfís profesionais que non teñen nada que ver un co outro».