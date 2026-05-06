Insultos en redes
Jácome suspende a un bombero de Ourense por llamarlo «moroso cabrón»
El BNG señala que la suspensión «atenta contra la libertad de expresión» y recalca que Jácome es «un pufero en grado superlativo»
El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha decretado la suspensión firme de funciones durante 15 días a un bombero municipal por llamarlo «moroso cabrón» y «pufero» en varias de sus publicaciones en redes sociales.
Tal y como se recoge en un decreto firmado por Pérez Jácome el pasado martes 28 de abril, la suspensión se fundamenta en una «falta grave» por publicaciones en redes sociales con «publicidad notoria» en las que se utilizaron palabras como «cabrón» o «pufero» dirigidas al regidor.
En este sentido, el decreto apunta a una «grave desconsideración con cualquier persona con la que se relacione el ejercicio de sus funciones», así como la «grave desconsideración con los superiores, compañeros y subordinados», según se recoge en la Ley de Empleo Público de Galicia.
En concreto, en las publicaciones de sus redes sociales personales, el suspendido utilizaba frases como «paga pufero», «pufero cabrón» o «paga moroso mentiroso», entre otras.
Con todo, contra dicha resolución administrativa, aún cabe interponer recurso de reposición contra el propio órgano que ha dictado dicho decreto, o bien recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal de Instancia de Ourense.
«Pufero de grado superlativo»
Por su parte, el Grupo Municipal Nacionalista en el Ayuntamiento de Ourense ha señalado que dicha suspensión «atenta contra la libertad de expresión, y ha matizado que el regidor ourensano es «un pufero en grado superlativo».
«Anda que no ha dicho él barbaridades. Insulta a todo aquel que discrepa con él y acosa a trabajadores. El alcalde debe dinero a muchos trabajadores y empresas. Es un pufero en grado superlativo», ha subrayado el portavoz del BNG local, Luís Seara, consultado por medios acerca de esta cuestión en rueda de prensa este miércoles.
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