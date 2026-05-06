«Las hipótesis iniciales descartan que el hombre tirase a la mujer por el balcón», afirma el subdelegado del Gobierno sobre el suceso de O Carballiño

A la espera de que esta mañana se produzca la puesta a disposición judicial de un joven de 26 años, de origen peruano, que fue detenido este martes de madrugada en O Carballiño, después de que su pareja sentimental se precipitase al vacío desde un tercer piso, el subdelegado del Gobierno en Ourense ha ratificado este miércoles la hipótesis principal que ya cobraba fuerza unas horas después del suceso, como resultado de las pesquisas posteriores a los hechos por parte de la Guardia Civil. Los agentes llevaron a cabo una serie de diligencias que incluyeron la toma de declaración en el hospital de la mujer, de unos 40 años, que resultó herida de gravedad pero está fuera de peligro. «Según las primeras pesquisas e investigaciones, las hipótesis iniciales descartan que el hombre tirase a la mujer por el balcón», afirma Eladio Santos. «Parece que hubo una discusión previa y después ella se precipitó. Aún se está investigando toda esta cuestión», añadió el subdelegado.

Los hechos ocurrieron la madrugada del lunes al martes, en el núcleo urbano de O Carballiño. El varón fue detenido con posterioridad al suceso, porque en un primer momento ella lo señaló a él como responsable de su caída a la calle. Cuando los agentes llegaron a la zona del suceso, después de que el 112 movilizara a los servicios de emergencia, la mujer recibía la primera atención sanitaria in situ. El varón fue detenido por las sospechas de que, tras una discusión de pareja entre ambos, pudiera estar involucrado en la precipitación de la mujer y, por tanto, en un posible caso grave de violencia machista. «Se activó el protocolo cero de atención a mujeres víctimas de violencia», confirma el subdelegado, un día después. Fue trasladada en ambulancia al hospital de Ourense.

Él negó los hechos

Los agentes de la Guardia Civil de O Carballiño ampliaron las averiguaciones a partir del suceso inicial. Entre otras gestiones, tomaron declaración a testigos, cuyas manifestaciones han sido de relevancia para la conclusión del atestado. En sede policial, el sospechoso quiso dar su versión y negó que la hubiese empujado y alegó que se marchó de la vivienda después de una discusión. En el hospital, ella varió presuntamente su declaración inicial y, además, un testigo sitúa al varón en el exterior del edificio, antes de que tuviera lugar el suceso.

Por el momento, el varón «está investigado por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar», sostiene el subdelegado del Gobierno. Se espera que este miércoles pase a disposición judicial en el tribunal de instancia de Ourense, ante la jueza de la Sección de Violencia Sobre la Mujer, que es la autoridad especializada en este tipo de hechos. Desde enero, esta sede asume de manera comarcalizada todos los casos de presunta violencia de género registrados en la provincia, a excepción de las comarcas de Valdeorras y Trives. «Ahora toca dejar de trabajar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a la justicia, para una rápida y profesional resolución de estas investigaciones», finaliza Eladio Santos, en una declaración remitida hoy a los medios.