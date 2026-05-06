El Concello de O Carballiño estudia fianzas a los feriantes para que dejen su espacio limpio

La feria de O Carballiño se celebra cada quince días con bastante afluencia. Alrededor de sesenta puestos ofrecen sus productos, pero al final de la mañana algunos feriantes se van de la villa dejando restos de cajas u otros deshechos, por lo que ante la conducta reiterativa de algunos comerciantes el Concello está estudiando exigirles un depósito o fianza que se les devolvería al final de año a quienes cumplan con la petición de dejar limpio el espacio que ocupan.

No es la primera vez que el Concello ha requerido a este colectivo para que antes de marcharse dejen los espacios libres de basura, pero algunos no cumplen, sobre todo en calles como la Avenida del Balneario, que es donde más se observan cajas tiradas. También hay otras quejas, de vecinos y de personas que acuden al mercado. Y es que, por ejemplo, algunos vendedores ponen sus puestos aun lado de la calle Uruguay y en el otro estacionan sus camionetas sobre la acera, sin dejar espacio para transitar a quienes quieren cobijarse de la lluvia o del sol. Además del posible deterioro para las aceras.

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Asimismo, una mujer denuncia que en esa calle en concreto tampoco pueden transitar por la acera detrás de algunos puestos: «A mí por querer pasar por la acera, detrás del chiringuito, me amenazó uno de ellos y quería obligarme a que fuera por la calle en pleno mes de agosto, con el calor y sol que hacía. Y algunos ponen cajas y obstáculos para que la gente no pase», lamenta. Un vecino se ve afectado porque delante de su garaje, que tiene vado, ponen un puesto de plantas y «un inquilino quiso salir con el vehículo y el feriante no quería retirar la mercancía», dice.