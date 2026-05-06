El absentismo laboral afecta en Ourense al 5,79% de las plantillas y «enferma» también a las empresas

La tasa de absentismo laboral en Ourense afecta al 5,79% del total de los trabajadores, cuyo número total en la provincia ronda los 10.400 en activo, y sube además la duración media de esas bajas, con medias de casi 70 días. Esto, unido a la falta de mano de obra cualificada para ocupar temporalmente esos puestos de trabajo, «lastra» y dificulta a las empresas ourensanas, la mayoría de ellas pymes, la posibilidad de mantener su planificación empresarial «y las hace menos competitivas en el mercado».

Son algunas de las conclusiones del primer Observatorio de Capital Humano que celebró el pasado 9 de abril la Confederación de Empresarios de Ourense (CEO), con la participación de los distintos sectores implicados, y cuyas conclusiones presentó ayer el presidente de esta confederación, David Martínez, acompañado por Pablo Fernández, secretario xeral de Emprego, y Marta Vázquez, directora territorial de la Consellería de Emprego en la provincia, durante un desayuno de trabajo.

Los datos son preocupantes porque, unidos a esa «falta de capacidad para formar y retener talento» que permita cubrir las vacantes, están unos resultados que sitúan a Galicia como la segunda comunidad española con mayor absentismo, un dato doblemente grave a sabiendas de que España registra también el segundo puesto de Europa como mayor absentismo laboral»

De hecho, según los datos aportados ayer, en Galicia el absentismo laboral «drena», indicó David Martínez, unos 2.268 millones de euros anuales, el 3% del PIB, y cada día 1.117 gallegos no pueden acudir a sus puestos.

Un 400% más de bajas por salud mental

De hecho, entre los sectores más afectados por estas bajas están «la pizarra, el granito y el comercio», lo que, unido en los primeros casos a que no hay mano de obra especializada, supone un freno y una pérdida de competitividad.

Llama la atención también en este informe que son las enfermedades de tipo musculoesquelético y las de salud mental las que acaparan el grueso de las bajas laborales en Galicia y también en Ourense. También, por su tipología, son las que pueden tener más larga duración.

Uno de los puntos de alerta es ese 400% de incremento que se detecta en las patologías de salud mental. Pero ahí la CEO, que presentó también una serie de conclusiones, abre la puerta a un nuevo modelo en el que no solo propone una sinergia y colaboración entre los distintos actores implicados, como son la Seguridad Social, las mutuas, las empresas o el propio sistema sanitario, sino que entiende que hay que poner las miras en las condiciones de trabajo. Replantearse si el problema, en parte, también puede estar en la forma de gestionar recursos empresariales, jornadas o medios para prevenir determinadas bajas laborales.

Las conclusiones de este observatorio son mucho más amplias y ambiciosas en la utilización de medios tecnológicos y humanos, incluso programas de IA, para tratar de buscar solución a esta problemática, agudizada por la falta de relevo generacional. Pero, según David Martínez, «la solución no pasa por el control, sino por la gestión. Debemos preservar siempre la protección del trabajador y el criterio clínico, pero al mismo tiempo garantizar el funcionamiento normal de las empresas».

Esto será «una oportunidad para transformar el sistema. Frente a este escenario, el informe no se queda en el diagnóstico. Plantea una oportunidad clara: avanzar hacia un método más eficiente, coordinado y adaptado a la realidad actual». Entre las principales líneas de actuación destacan, por tanto, las siguientes:

«La coordinación del sistema entre sanidad, mutua, Seguridad Social y empresas, con mejor comunicación e interoperabilidad; agilizar los procesos, reducción de tiempos de diagnóstico, simplificación administrativa y mejora de los procesos de alta, e incorporar tecnología, con el uso de datos e inteligencia artificial».

También «la detección temprana de desviaciones; implicar a la empresa, a través de prevención, gestión temprana de bajas y acompañamiento en la reincorporación; y actuar sobre el talento, atrayendo incluso el talento externo».

Para el presidente de la CEO, este Observatorio de Capital Humano «es una herramienta de futuro». Y terminó con una idea clave: «no nace para describir problemas, sino para afrontarlos. Queremos que sea una herramienta estable, un espacio de diálogo y un instrumento. En definitiva, estamos ante un reto complejo, pero también ante una oportunidad real de mejora», indicó.

La Xunta prepara una Estrategia de Bienestar, para proteger al trabajador y minorizar esas bajas

Esta presentación de conclusiones participó también ayer el Secreatrio Xeral de Empleo y Relaciones Laborales, Pablo Fernández, quien reafirmó el «diálogo social» el diálogo social como la herramienta idónea para abordar el absentismo de la mano de sindicatos y patronal, siempre desde el máximo respecto a las personas trabajadoras.

Fernández remarcó que el objetivo de la Xunta es presentar entre este mes y el que viene, en el marco del Diálogo Social, los primeros avances del plan integral contra el absentismo laboral en Galicia, con el que se busca adoptar medidas que reduzcan las bajas evitables, refuercen la prevención de riesgos laborales y el bienestar en el trabajo, optimicen los procesos de gestión y control para evitar prolongaciones innecesarias y luchen contra abusos.

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Asimismo, el secretario xeral señaló durante su intervencion que además de ese Diálogo Social, la Xunta abordará el diseño de la próxima Estrategia de Bienestar Laboral en la que está trabajando y que incidirá, entre otros aspectos, en el bienestar laboral para tratar de prevenir al menos en parte el absentismo.