Verín pionera en el uso de drones, y del talento de cinco alumnas creadoras del «chivifire», para combatir incendios

Hace una semana, las alumnas de 1.º de Bachillerato del IES Taboada de Verín Eva Alonso, Doaa Garçan, Alba Estévez, Lucía Álvarez y Laura López se hacían con un premio en el certamen científico CinVigo, en el apartado Teen Researchers, por un original proyecto de lucha contra el fuego en tres fases. Una de ellas preventiva, con una aplicación de control llamada Python, que dirige y aconseja los puntos donde se deben de realizar los desbroces forestales. La otra fase es un software que delimita, según las especies, los puntos con mayor riesgo al ser especies arbóreas o arbustos pirófitos, en caso de incendio e incluso abordaba la inclusión de drones. Lo más llamativo de su invento, que cautivó, como el resto de apartados, al jurado, es un producto ignífugo y retardante del fuego, cuando la catástrofe ya se ha declarado, que se llema el «chivifire» en honor al nombre de su colegio. El proyecto no acaba ahí sino que propone cápsulas de semillas para reforestar de inmediato. Todo un alarde creativo y científico.

Pues bien, el Concello de Verín, no solo sigue adelante con su idea de ser pionero en la vigilancia del fuego con drones, proyecto que ya empezó hace meses, sino que va a apoyar económicamente a esta alumnas y a utilizar el «chivifire».

Seoane confirmó que el Concello ofrecerá «apoyo económico a las estudiantes para que puedan continuar con sus investigaciones y perfeccionar el invento. Es una iniciativa que hay que apoyar y lanzar; queremos ver hasta dónde pueden llegar estos resultados»,

El alcalde de Verín, Gerardo Seoane, recibió ayer oficialmente a esta cinco alumnas del IES Taboada Chivite, recientemente galardonadas y el encuentro no fue solo para agradecerles el buen lugar en el que han dejado a la comarca con su talento, sino para anunciar una colaboración estratégica: el Concello integrará el innovador producto ignífugo desarrollado por las estudiantes en un proyecto municipal pionero de detección y extinción inmediata.

Un retardante más eficaz que el agua

El proyecto de las jóvenes investigadoras se centra en un producto químico con una capacidad de sofocación y retardo del fuego superior al que ofrece el agua. Esta eficiencia ha despertado el interés del Gobierno local, que busca soluciones tecnológicas para minimizar los daños en una zona especialmente sensible a los incendios forestales durante la época estival.

Seoane confirmó que el Concello ofrecerá «apoyo económico a las estudiantes para que puedan continuar con sus investigaciones y perfeccionar el invento. Es una iniciativa que hay que apoyar y lanzar; queremos ver hasta dónde pueden llegar estos resultados», señaló el regidor, destacando la importancia de proteger la propiedad intelectual de las jóvenes ante un mercado tan competitivo.

Durante el encuentro ayer con las cinco alumnas del IES Taboada Chivite, en la Alcaldía de Verín / Cedida concello Verin

Vigilancia con globos y drones: el sistema "Pionero"

La gran novedad radica en cómo se aplicará este invento. Según señaló el alcalde en declaraciones a FARO, el Concello de Verín está trabajando con una empresa especializada en un sistema de detección mediante globos cautivos. Estos globos, anclados al suelo y situados en puntos estratégicos, cuentan con cámaras térmicas y de vídeo capaces de monitorizar toda la superficie del municipio.

La operativa diseñada por el consistorio prevé que, en el momento en que las cámaras del globo detecten un foco de calor, se active automáticamente un dron de intervención rápida desde una base logística (posiblemente situada en el aeródromo de la zona fronteriza).

«Un dron no tiene la capacidad de un medio pesado, pero aquí es donde entra el invento de las alumnas», explicó Seoane. El dron cargará el producto ignífugo inventado IES Taboada Chivite para retardar el avance de las llamas en los primeros minutos, ganando un tiempo vital hasta la llegada de las brigadas y los medios aéreos de gran capacidad.

Reforestación inteligente

El ambicioso plan de Verín no termina con la extinción. El alcalde detalló que el proyecto contempla una segunda fase de regeneración medioambiental. Los mismos drones utilizados para el ataque inicial al fuego podrían ser empleados posteriormente para el reparto de cápsulas de semillas. Este sistema de "siembra aérea" permitiría que, una vez pasado el peligro, el terreno comience su proceso de germinación de forma automatizada y eficiente.

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Este sistema integrado, que combina la detección térmica desde globos, el ataque rápido con el retardante local y la reforestación posterior, pretende estar operativo este mismo verano, convirtiendo a Verín en un laboratorio vivo de innovación contra el fuego.