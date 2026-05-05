Ourense pierde 9 millones en ayudas por «incapacidad manifiesta» del gobierno local, según el PP

El Partido Popular del Concello de Ourense ha endurecido su ofensiva contra el gobierno de Gonzalo Pérez Jácome, denunciando lo que califican como una gestión económica «desastrosa» que ha derivado en la pérdida de casi 9 millones de euros en subvenciones, y piden, entre otras cuestiones, un informe que audite todas las subvenciones, solicitadas, ejecutada o perdidas.

Según la portavoz del grupo municipal de los populares, Ana Méndez, esta cuantiosa cifra no es fruto de la casualidad, sino de la «incapacidad manifiesta» y la «negligencia» de un ejecutivo local más centrado en el espectáculo que en la eficiencia administrativa. Los fondos perdidos, que incluyen partidas estratégicas de los Fondos Next Generation y otras ayudas destinadas a la movilidad, el empleo y la digitalización, suponen para el PP un castigo injusto a los vecinos de Ourense, que ven cómo se esfuman recursos vitales para la modernización de la ciudad por errores en los plazos o en la tramitación de los expedientes.

Ante la gravedad de este agujero en las arcas públicas, el grupo municipal del PP ha decidido llevar una moción al próximo pleno ordinario con el objetivo de fiscalizar este descontrol financiero. En dicha iniciativa, los populares exigen que el gobierno de Jácome rinda cuentas de manera inmediata y ponga fin a la opacidad que rodea la gestión de las ayudas externas.

«Despilfarro y omisión»

Reclaman no solo una auditoria detallada del destino y la pérdida de cada euro, sino también la asunción de responsabilidades políticas «por despilfarro o por omisión». Con esta moción, el partido busca forzar al alcalde a implementar un plan de choque que profesionalice la captación de fondos y garantice que Ourense no vuelva a dejar escapar ni una sola oportunidad de inversión por culpa de «la improvisación y el caos que, a su juicio, impera actualmente en el consistorio» .

Considera que el Concello lleva años perdiendo oportunidades clave para el desarrollo de la ciudad. Estamos hablando de millones de euros que se dejan escapar mientras otras ciudades avanzan y aprovechan estos fondos para mejorar sus servicios e infraestructuras», denuncia la portavoz Ana Méndez.

Entre los ejemplos más destacados, los populares ponen el foco en la pérdida de fondos europeos para la rehabilitación de la plaza de abastos, la antigua prisión provincial, la Oficina de Rehabilitación de la Plaza de la Trinidade o el proyecto de digitalización del comercio local. «Se renunció a una oportunidad única de modernización económica e impulso del comercio local por una gestión absolutamente irresponsable», denuncia la portavoz.

A esta situación se suman los fondos actualmente en riesgo, como los vinculados a la Avenida de Portugal. «La paralización de las obras por impago a la empresa impedirá cumplir los plazos y supondrá la pérdida de la subvención. Es un ejemplo más de una gestión nefasta que pagamos todos», afirma la portavoz.

A día de hoy, según la portavoz del PP, se pierden de forma definitiva más de 2,3 millones de euros para la plaza de abastos de As Burgas, de los que solo podrá recuperarse una parte.

También los 3 millones de euros de fondos europeos para la rehabilitación de la vieja cárcel de Progres, «perdidos por no presentar un informe poco sólido», indica el PP.

También se perdieron, afirma, los 600.000 euros para la Oficina de Rehabilitación en la Plaza de la Trinidade, «pues tardó meses en licitarlo y el concurso quedó desierto. Considera «especialmente grave» la portavoz popular el caso de la digitalización del comercio local, donde el Ayuntamiento obtuvo casi 2 millones de euros en una convocatoria estatal, siendo además el proyecto mejor valorado de toda España entre más de 270 propuestas.

A eso añaden los fondos europeos actualmente en riesgo, vinculados a actuaciones como la Avenida de Portugal, la Zona de Bajas Emisiones u otras intervenciones en materia de movilidad urbana.

De 28, 3 millones de euros de facturas sin pagar en abril a 35,3 en mayo

Entre la documentación que presenta el gobierno local al pleno extraordinario que se celebra este 8 de mayo se incluyen los datos del periodo medio de pago del Concello y el Consello de Deportes, que rondan los 63,99 días de espera media para pagar una factura.

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Pero lo que llama la atención de la oposición es que, mientras en el mes de abril se reconocían operaciones pendientes de pago, es decir deudas impagadas, por 28, 3 millones de euros, en la documentación que va al pleno de mayo, esos impagados ascienden a 35,3 millones es decir, 7 millones de euros más de deudas. El importe de operaciones pagada por el Concello fue de 1,7 millones .