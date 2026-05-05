Llevan al hospital a una joven en Ourense tras incendiarse un colchón: la posible causa, la batería del móvil

Una joven tuvo que ser trasladada en ambulancia este martes hasta el hospital de Ourense, porque presentaba síntomas de intoxicación por inhalación de humo, tras un incendio que comenzó posiblemente a causa de la batería del móvil. El cargador y el teléfono estaban conectados a la corriente, en un enchufe situado sobre una mesita de noche y justo al lado de la cama, como se aprecia en las imágenes posteriores del suceso. El fuego prendió en la ropa del lecho y el colchón, materiales que favorecen la combustión.

El suceso se registró a las siete de la mañana. Bomberos del servicio municipal de extinción y salvamento de la ciudad de Ourense acudieron al domicilio, situado en la calle Serra de Queixa, en el barrio de San Francisco. El incendio urbano provocó una humareda que era visible desde distintos puntos del entorno y causó preocupación en el vecindario.

El fuego presuntamente iniciado por la batería del móvil provocó una acumulación de humo en el interior de la vivienda. Una chica fue llevada al hospital. Los bomberos alertaron de los hechos al 112. La central de coordinación de las emergencias solicitó la colaboración del 061 y también avisó a la Policía Local.

El cargador del teléfono móvil. / BOMBEROS OURENSE

En otro incendio urbano registrado en la provincia de Ourense, en concreto en el municipio de Maceda, otras dos personas necesitaron asistencia sanitaria, tras inhalar humo a causa de un incendio registrado en la cocina de una vivienda.

Según el 112, ocurrió un poco antes de la medianoche del lunes al martes, en un domicilio de la calle Cardenal Quiroga. Los propios afectados alertaron del suceso. Trataron de apagar el fuego con un extintor, pero el humo causado por la combustión era persistente y les impedía respirar bien.

Efectivos sanitarios del 061 y bomberos del GES de Maceda acudieron al lugar de los hechos. El fuego se originó en una sartén. Los bomberos terminaron de apagar el foco y el equipo sanitario atendió a los afectados y los trasladó a un centro sanitario, según el 112, porque presentaban síntomas de intoxicación por inhalación de humo.

«Un incendio descontrolado puede llegar a destruir completamente una vivienda, y poner en riesgo la vida de las personas que en ella habitan, aunque por suerte, la mayoría de incendios se controlan y se extinguen en sus fases iniciales», explica el 112 Galicia en su página web.

El servicio de coordinación contra las emergencias da varias recomendaciones para evitar que el hogar sufra un fuego: