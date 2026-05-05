Maltrato animal
Hallan 90 cadáveres de ovejas y cabras en una inspección de una explotación ganadera de Trives
Investigado un vecino de este municipio ourensano como presunto autor de un delito contra los animales, tras una investigación del Seprona de la Guardia Civil
R. O.
La denominada Operación Custodia Gregi, llevada a cabo en el municipio ourensano de A Pobra de Trives por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, ha descubierto un presunto delito contra los animales por el que está investigado un vecino de este concello, según informa la Comandancia de Ourense del instituto armado.
La investigación arrancó el pasado mes de marzo. Agentes de la Benemérita tuvieron conocimiento de la aparición de restos óseos de animales en las proximidades de una explotación ganadera de Trives, dedicada a la cría de ganado ovino y caprino. Guardias civiles del Seprona, así como personal del servicio público de veterinarios de la Xunta de Galicia —entre cuyas funciones se encuentra la comprobación del cumplimiento de las normas sobre el bienestar animal—, realizaron una inspección en la granja para conocer el estado de los animales. En esa averiguación, las autoridades encontraron 90 cadáveres de ovejas y cabras, que se encontraban en estado de descomposición.
El Seprona es una unidad de la Guardia Civil que está encargada de velar por el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la conservación de la naturaleza y al medio ambiente, de los recursos hidráulicos, así como de la preservación de la riqueza cinegética, piscícola, forestal y cualquier otra relacionada con la naturaleza. Este servicio del instituto armado se encarga de la protección de suelo, agua y atmósfera, de la sanidad animal y también de la conservación de especies de flora y fauna.
Los agentes de esta especializad luchan, además, contra los vertidos y la contaminación del medio ambiente, el comercio ilegal de especies protegidas, las actividades cinegéticas y de pesca que se llevan a cabo en condiciones irregulares, y trabajan en defensa de los espacios naturales, la prevención, la investigación y la extinción de incendios forestales.
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