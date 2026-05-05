Detenido tras caer su pareja desde un tercer piso en O Carballiño: ella lo culpó pero él niega que la tirase

Una mujer de unos 40 años de edad permanece ingresada en el hospital de Ourense, en estado de gravedad, aunque en una situación estable y fuera de peligro, según las fuentes consultadas. Se precipitó desde el tercer piso de una vivienda situada en el centro urbano de O Carballiño. El suceso tuvo lugar la madrugada del lunes al martes. Su pareja, un varón de 26 años y de origen peruano, fue detenido tras los hechos y se espera que este miércoles pase a disposición judicial en el tribunal de instancia de Ourense, ante la jueza de la Sección de Violencia Sobre la Mujer. En su declaración en sede policial, él niega que la hubiese empujado y alega que se marchó de la vivienda tras una discusión. Un testigo lo sitúa en el exterior del edificio antes del suceso, pero ella lo culpó.

Tras tener conocimiento de los hechos, la Guardia Civil abrió una investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo la caída al vacío. Cuando los agentes llegaron a la zona del suceso, la mujer recibía la primera atención sanitaria in situ. El varón fue detenido por las sospechas de que pudiera estar involucrado en la precipitación de la mujer, y en un posible caso grave de violencia machista.

Las pesquisas del instituto armado, que han continuado a lo largo de la jornada de este martes, no descartan que la mujer se hubiera precipitado sin la intervención del sospechoso. Las dos versiones serán analizadas por la autoridad judicial, que decidirá sobre la situación personal del detenido, que permanece bajo custodia de la Guardia Civil en el cuartel.