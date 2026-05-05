Diputación
Ayudas de hasta 2.500 euros, para mayores 65 años de baja renta que precisen mejorar su casas
Las ayudas están destinadas a actuaciones que permitan mejorar las condiciones de habitabilidad y accesibilidad de las viviendas
Los mayores de 65, con bajas rentas y residentes en el rural y que precisen ayuda para reparar sus casas, son algunos de los beneficiarios de los acuerdos adoptados esta semana en la Junta de Gobierno de la Diputación de Ourense, que aprobó diez asuntos, movilizando 306.116 euros en distintas líneas de actuación centradas en el bienestar de las personas.
El presidente de la Diputación, Luis Menor, destacó entre otros acuerdos, la aprobación de las bases de una nueva convocatoria de ayudas para la adaptación de viviendas de personas mayores de 65 años, que será publicada en el BOP en el mes de mayo, con un presupuesto de 150.000 euros, el que supone un incremento del 50% respecto a la primera edición de este programa.
Podrán beneficiarse de estas ayudas: personas mayores de 65 años que estén empadronadas en ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, deben ser propietarias, usufructuarias o arrendatarias de su vivienda habitual y con un nivel de renta inferior la tres veces el IPREM. Las ayudas pueden oscilar entre los 2.000 y los 2.500 euros como máximo.
Las ayudas están destinadas a actuaciones que permitan mejorar las condiciones de habitabilidad y accesibilidad de las viviendas, entre ellas: la eliminación de humedades y avance de pavimentos; la adecuación de instalaciones de agua, gas, electricidad o calefacción, o la instalación de sistemas de seguridad.
También incluyen actuaciones claves como la sustitución de bañeras por platos de ducha; la adaptación de baños y eliminación de barreras; la ampliación de puertas o la eliminación de desniveles. Y también contemplan estas ayudas la adquisición de equipamiento técnico como camas articuladas, sillas especiales o asientos de ducha; y sistemas de movilización o apoyo. Las solicitudes podrán presentarse durante un plazo de un mes, a partir de la semana siguiente a su publicación del BOP.
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