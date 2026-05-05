Dos albaneses detenidos en O Carballiño: tenían en casa dos invernaderos para cultivar marihuana y almacenaban semillas para producir hasta 150 kilos al año

Dos hombres albaneses con domicilio en el municipio ourensano de O Carballiño fueron detenidos por agentes de la Guardia Civil, como presuntos autores de un delito contra la salud pública, en la modalidad de cultivo y de elaboración de sustancias estupefacientes. En concreto, marihuana en este caso.

La sección de instrucción del tribunal de instancia de O Carballiño concedió al instituto armado una autorización judicial para que los agentes pudieran llevar a cabo una entrada y registro en la vivienda que comparten ambos detenidos. En el domicilio de los varones, los guardias intervinieron varias decenas de botes con semillas de cannabis. Según la Comandancia de Ourense, esta materia prima resultaría suficiente para una producción anual de entre 125 y 150 kilogramos de marihuana. Además, también había útiles para el envasado y el pesaje de drogas. Son indicios adicionales con los que cuentan las autoridades para atribuir a los sospechosos el presunto delito contra la salud pública, por el que ahora tendrán que responder en la vía penal.

La diligencia de entrada y registro fue de utilidad para poder localizar e inspeccionar dos invernaderos interiores para el cultivo de la marihuana. Los recintos pensados para el crecimiento de las plantas estupefacientes contaban con sistema de ventilación y de riego autónomo. Los agentes de la Guardia Civil de O Carballiño se incautaron de un total de 463 macetas, distribuidas en los dos invernaderos de esta instalación 'indoor' y casera de elaboración de marihuana.

Botes con semillas y otros efectos incautados por la Guardia Civil en este caso. / GC

Por otra parte, los guardias comprobaron que, en la vivienda de los detenidos, se estaba utilizando la luz de forma fraudulenta, por lo que la Guardia Civil también les atribuye una presunta defraudación de fluido eléctrico, sin perjuicio de lo que se determine en la fase de instrucción judicial de los hechos.

Según la estadística de seguridad ciudadana más reciente del Ministerio del Interior, el tráfico de drogas descendió en la provincia de Ourense un 5,1% el año pasado, desde 39 a 37 hechos —en comparación con 2024—, mientras que en la ciudad esta problemática se saldó en 2025 con una caída del 30% en el número de casos conocidos, de 20 a 14, aunque el ejercicio de 2025 pasará a la historia por la relevante operación desplegada en el barrio de Covadonga.