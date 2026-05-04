Concello
PP y PSOE critican a Jácome por «no consensuar» el borrador de presupuestos de 2026 y el BNG da plantón a una junta de portavoces que aumenta la brecha con la oposición
Los populares le acusan de «falta de diálogo»y los socialistas advierten de que «no presenta ni informe de Intervención»
La junta de portavoces convocada por el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, para abordar los presupuestos de 2026 fue cualquier cosa menos un canto al diálogo con los grupos de la oposición. Para empezar, el BNG dio plantón «porque no se nos convocó en tiempo y forma». De hecho, el Concello hizo público el borrador presupuestario, que asciende a 127,8 millones de euros, y todas las inversiones y gastos previstos, «con falta absoluta de información y de diálogo», indicó la portavoz del PP, Ana Méndez. Es decir, que no hubo negociación previa, ni con los supuestos «socios» en la sombra , los populares, que han apoyado muchos proyectos del alcalde con sus votos o con su abstención.
También para la portavoz del PSOE, Natalia González, este borrador «no es serio ni riguroso y denota la falta de transparencia y participación con la que gobierna Democracia Orensana», afirma.
Desde el Grupo Municipal del Partido Popular, Ana Méndez subraya la sorpresa de los populares al recibir un documento de tal relevancia sin aviso previo ni intentos de consenso, recordando que el alcalde no cuenta con mayoría absoluta para sacar adelante el proyecto de forma unilateral. El PP, que se reivindica como el grupo mayoritario de la oposición, sostiene que el borrador «no responde a las necesidades reales de la ciudad» y ha confirmado que utilizará el periodo de exposición pública para presentar enmiendas.
Por su parte, el grupo socialista ha calificado el presupuesto como un documento de «continuidad» que carece de una hoja de ruta definida para el futuro de Ourense. La portavoz del PSOE, Natalia González, ha puesto el foco en las deficiencias técnicas del expediente, alertando sobre la ausencia de un informe de Intervención y el hecho de que las cuentas estén condicionadas por un Plan Económico-Financiero sin haberse cerrado aún la liquidación del año 2025.
Según el análisis socialista, el incremento presupuestario recae principalmente en un aumento de los ingresos por tasas y servicios básicos, lo que traslada el esfuerzo económico a los ciudadanos para regularizar deudas de años anteriores. Ante lo que consideran una falta de rigor y transparencia, los socialistas han anunciado que solicitarán información detallada y valoran la presentación de alegaciones para frenar un presupuesto que consideran «intervenido por
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