Narcotráfico
La Policía Nacional detiene a un conductor con 92 kilogramos de cocaína en su coche en la A-52 a su paso por Verín
La droga estaba escondida en un habitáculo oculto electrónico y repartida en 75 paquetes envasados al vacío
El operativo estuvo coordinado desde Pontevedra y contó con la participación de la Guardia Civil
La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Verín (Ourense) que circulaba por la A-52 con 92 kilos de cocaína ocultos en su coche. Este operativo, coordinado por el grupo II de la unidad de drogas y crimen organizado (Udyco) de Pontevedra, continúa abierto y no se descartan nuevas detenciones. Los agentes abordaron el vehículo conducido por el detenido tras averiguar que llevaba una «ingente» cantidad de cocaína, según ha informado la comisaría provincial de Pontevedra que coordinó este caso.
La droga estaba escondida en un habitáculo oculto electrónico, diseñado específicamente para camuflar la cocaína. Los algo más de 92 kilogramos en peso bruto de cocaína iban repartidos en 75 paquetes envasados al vacío.
El coche fue interceptado el pasado martes y, debido al intenso tráfico de la autovía A-52en ese momento y a la peligrosidad que conllevan este tipo de actuaciones, los agentes optaron por solicitar la colaboración de una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico. Fue esta patrulla quien le dio el alto y lo desvió en la primera salida, en donde los investigadores se hicieron cargo de la actuación.
Disposición judicial
El detenido pasó a disposición judicial ante el titular de la plaza número 1 del Tribunal de Instancia de Verín, que era el que estaba en funciones de guardia.
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