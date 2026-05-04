Golpe al narcotráfico
Un operativo antidroga se salda con 11 detenidos en la provincia de Ourense
Los últimos tres detenidos intentaron agredir a los agentes cuando se les dio el alto en la N-120
La Guardia Civil detuvo el pasado 2 de mayo a tres vecinos de O Barco de Valdeorras como presuntos autores de un delito contra la salud pública, por tráfico de drogas, y de un delito de atentado a agentes de la autoridad, después de que opusieran resistencia durante la intervención e intentaran agredir a los agentes.
Los arrestos se produjeron cuando los sospechosos circulaban en un vehículo por la carretera N-120, a su paso por el término municipal de Rubiá. En el interior del turismo, los agentes localizaron un kilo de cocaína y 103 gramos de anfetaminas, según informó el instituto armado.
La actuación fue desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de O Barco de Valdeorras, en colaboración con el Equipo Roca de A Rúa, en el marco de la operación Compay OU, que se encuentra en su segunda fase.
Durante la intervención, los tres ocupantes del vehículo trataron de impedir la actuación policial y, según las mismas fuentes, intentaron agredir a los guardias civiles, por lo que además del delito contra la salud pública se les atribuye otro de atentado a agentes de la autoridad. Tras ser puestos a disposición judicial, uno de los tres detenidos ingresó en prisión.
Once arrestados en la operación
Con estas tres últimas detenciones, la operación Compay OU eleva a once el número total de arrestados en la provincia de Ourense. Los otros ocho detenidos habían sido apresados el pasado 15 de abril dentro de la primera fase del operativo.
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