La Federación Gallega de Piragüismo, en lid con la Confederación Hidrográfica por impedirles un campeonato en As Conchas por supuesta contaminación de sus aguas

La Federación Gallega de Piragüismo ha presentado un recurso de reposición ante la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) contra la resolución de este organismo de cuencas por la que denegó la autorización para celebrar este domingo 3 de mayo una regata oficial de barco dragón en el embalse de As Conchas, en el término municipal ourensano de Muíños.

La entidad federativa sostiene que «la decisión se adoptó sin base analítica suficiente, con escaso margen de reacción» y partiendo, además, de un riesgo de presencia de cianobacterias en las aguas que considera que es «erróneo».

El presidente de la federación, José Alfredo Bea García, considera que la negativa responde a «una decisión de tipo político» y acusa a la Confederación de actuar con «exceso de celo» en un asunto que, a su juicio, termina perjudicando a una comarca ya castigada. «Lo que se consigue es empobrecer más a un municipio que se ha perdido un despliegue de unas 400 personas en este encuentro», afirma Bea, en referencia al movimiento de deportistas, clubes, técnicos y familias que estaba previsto para la competición autonómica.

Foto remitida por la Federación Gallega de Piragüismo. / Cedida

La CHMS mantiene que había riesgo

Por su parte, la Confederación Hidrográfica Miño Sil, en declaraciones a FARO, afirma que «hemos denegado por el potencial riesgo a los usuarios participantes en la competicion, ante el incremento de presencia de clorofila en el embalse, hecho advertido a la Federación desde el lunes pasado para que pudiesen pensar en otras alternativas cercanas y evitar el tener que cancelar la competición de ese campeonato gallego».

La prueba suspendida era una regata oficial de ámbito gallego incluida en el calendario autonómico de la Federación Gallega de Piragüismo. Según el recurso presentado por la entidad, la CHMS la identificó en su resolución como Campeonato de España de Barco Dragón 500 metros, una denominación que, según la Federación, no se corresponde con la realidad. El Campeonato de España, organizado por la Real Federación Española de Piragüismo, está previsto para los días 16 y 17 de mayo en el mismo embalse, pero responde a una planificación distinta y posterior.

La Federación sostiene que este error no es menor, ya que habría servido como soporte fáctico de la resolución denegatoria. En su escrito, recuerda que había presentado la solicitud «en tiempo y forma», acompañada de la declaración responsable correspondiente para el uso común especial de navegación y flotación en aguas continentales, conforme al modelo aprobado por la propia Confederación.

El desencuentro se produce en el contexto de los controles realizados en As Conchas para analizar la posible proliferación de cianobacterias. Según recoge la resolución recurrida, la Confederación llevó a cabo inspecciones y muestreos los días 30 de marzo, 14 de abril, 27 de abril y 30 de abril en tres puntos del embalse: la playa fluvial de O Corgo-A Rola, en Muíños; la playa fluvial de Porto Quintela, en Bande; y la presa, en Lobeira.

Sin embargo, la Federación subraya que los datos analíticos incluidos en la propia resolución no justificarían la prohibición. El escrito cita valores de clorofila-a de 3,6 µg/L en O Corgo-A Rola y de 6,2 µg/L en Porto Quintela, además de 1,7 µg/L de clorofila-a de cianobacterias en Porto Quintela en el muestreo del 30 de abril. Además, destaca que la propia resolución reconoce que «en la actualidad no se dispone de datos y resultados analíticos que permitan determinar las especies de cianobacterias ni descartar la existencia de toxinas».

Para la Federación, esa admisión revela una insuficiencia analítica incompatible con una decisión tan gravosa, indican, como suspender una competición federada. En el recurso se cita también la conclusión técnica del informe, según la cual, «a la vista de los resultados obtenidos», a 27 de abril de 2026 «la presencia de cianobacterias es poco significativa», lo que indicaría «un bajo riesgo de desarrollo de bloom o proliferación masiva».

Por su parte, la plataforma ciudadana Augas Limpas Xa! considera «especialmente grave que una entidad deportiva cuestione una decisión adoptada por un organismo competente en materia de protección de las aguas y salud ambiental». Añaden que la Federación pretende trasladar la idea de que no existe riesgo suficiente porque, según afirma, no habría análisis completos sobre determinadas especies de cianobacterias o toxinas y se pregunta «¿en qué análisis se basa la FGP para poner en entredicho la suspensión?», algo que según el informe de reposición se basa en los propios análisis del organismo de cuencas.

Lamentan «falta de sensibilidad social» de la Federación, porque su prioridad «debía de ser velar por la salud de los deportistas», dada la contaminación del embalse. Mientras, el presidente de la FGP mantiene que «el deporte está considerado un bien de interés público» y al margen de indicar que los deportistas «no entrarían en contacto con un agua que está en perfectas condiciones, no como la del Guadalquivir, donde si se celebran competiciones de este tipo».

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La Plataforma Augas Limpas Xa! aprovecha para reclamar a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, a la Consellería de Sanidade y a la Xunta que mantengan controles estrictos y que no autoricen ninguna competición en el embalse de las Conchas mientras no existan garantías sanitarias plenas.