Este es el bocadillo ourensano que compite por ser el mejor de España: lleva costilla de vaca madurada y a la brasa

Si la comida callejera tuviera un trono, Ourense sería ahora mismo el máximo candidato a heredarlo. Bágoa Gastrobar se hizo el pasado marzo con la corona de la mejor hamburguesa de España, y menos de 200 metros de su local preparan el que ahora busca repetir la hazaña. Pero esta vez, en el mundo del bocadillo, y solo quedan horas para saber si la cumplirán: la propuesta de O Patrón Bocatería, en pleno Casco Vello, ya está reconocida como uno de los 15 mejores entrepanes de España, y en este momento compite en Madrid para proclamarse como el bocadillo rey de todo el país este 2026.

Su apuesta para conseguirlo lleva por nombre «La 5º sinfonía», y como explica su dueño, Pablo Domínguez, nació «buscando un produto galego que nos identifique ao máximo co que facemos aquí, que é gastronomía entre bocadillos, bastante elaborados e con moi boa materia prima». El gran protagonista de plato es una pieza de costilla de vaca madurada más de 19 días, y que es la que le da el nombre en la carta: se utiliza únicamente el quinto costillar del bovino, el que es el más tierno y potente en cuanto a sabor. La envasan al vacío, la cocinan entre 10 y 12 horas y, cuando la carne se despega sola del hueso (que también presentan en el plato), la pasan por parrilla en el kamado, un horno japonés de cerámica que funciona al carbón. Allí consiguen un penetrante sabor a brasa, «un hostiazo, se se me permite dicilo, a base de lume moi forte e fume», como explica Pablo, que lo compara con las cuatro potentes notas que inician la obra de Beethoven.

Una costilla de vaca madurada como protagonista

A partir de ahí entra el juego de los equilibrios, acompañar a la costilla con más producto de calidad que aporten más matices sin comerse el sabor principal. Comienzan con pimientos morrones, que caramelizan lentamente en su propio aceite también sobre el kamado, para darle más gusto y el toque untuoso. El crujiente llega con la cebolla, cortada en aros y frita rebozada en una tempura muy ligera. La salsa es una demi-glace, es decir, el propio jugo que suelta la carne al cocinarse reducido hasta tener esa textura cremosa, y para aportar frescura, unos pepinillos encurtidos a la polaca, menos ácidos que los convencionales para no robar protagonismo. Todo sobre una «mini» bola do país, hecha con masa madre en el obrador OSI Allariz y pasada por la plancha con mantequilla. Una combinación ganadora de la que sus creadores están «totalmente enamorados», y esa sensación se ha transmitido al público: durante el mes de abril en el que ha estado a la venta ha arrasado en las comandas, con un precio de 16 euros.

Domínguez afirma que solo el llegar hasta la gran final del campeonato ya los hace sentir ganadores, pues el proceso para conseguirlo ya ha sido notablemente meritorio. Fueron un total de 94 bocadillos los que se presentaron a la fase inicial, que del 1 al 26 de abril debían estar disponibles en la carta, y el comensal que la pidiera recibía una tarjeta con un código QR en el que valorar de 1 a 5 estrellas la propuesta. Esta votación popular suponía el 60% de la nota final, mientras que el 40% restante lo aportaba un jurado profesional de la organización que se desplazaba hasta el local para catar el entrepán. Finalmente, solo 15 bocadillos de los 94 fueron seleccionados para la fase presencial, de los cuales dos candidaturas son gallegas: la de O Patrón y la que propone La Artesata, en Vigo.

La final se está celebrando en estos momentos en el restaurante el Puerto del Escondite, el mismo espacio en el que Bágoa Gastrobar elaboró hace dos meses la mejor hamburguesa de España —de hecho, ambos concursos son organizados por el mismo ente, y tienen dinámicas de competición idénticas—. Allí, todos los finalistas elaboran de cero su propuesta a un jurado que concentra entre sus miembros dos Estrellas Michelín y dos soles Repsol, y a partir de las 21.00 horas, se revelará quién ha realizado el mejor bocadillo del país este 2026. «Imos a tope, estamos moi seguros da nosa proposta e simplemente estar aí xa é un luxo. O resto de candidaturas tamén son brutais, fomos probar hai pouco a de La Artesata e é algo flipante», explica Pablo.