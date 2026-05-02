Vecinos de O Pino, en Ourense, piden recuperar su conexión de autobús: "Non pode ser que teña que camiñar tres quilómetros para ir a rehabilitación"

"Imposible". Esa fue la respuesta que Ana Fernández, concelleira de Transporte y movilidad del municipio de Ourense, dio a María del Carmen Montero, presidenta de la AAVV de O Pino, sobre las posibles alternativas para recuperar el autobús en el barrio, según su testimonio. A raíz del corte de un carril por obras, hace casi tres meses que el bus no realiza parada en la marquesina de As Torres, dejando a los habitantes del barrio sin su conexión directa al resto de la ciudad por transporte público. Pero tras semanas de reclamas sin solución, los vecinos han dicho «basta»: alrededor de 80 personas, convocadas por la asociación vecinal, se han manifestado este sábado frente a la parada suprimida para reflejar su malestar. Con pancartas que rezaban «Fomento, acción» y «Concello, solución», el grupo de vecinos protestó con cánticos como «Queremos bus» o «(Óscar) Puente, escoita, O Pino está en Loita», y bloquearon en varias ocasiones el paso de cebra a la altura de la parada para mostrar sus quejas a los vehículos que por allí circulaban.

¿Pero qué ha sucedido para llegar hasta este punto? Para comprenderlo hay que remontarse al fenómeno que marcó la actualidad en Galicia durante el inicio de año: el tren de borrascas. En Ourense, las fuertes lluvias pusieron el nivel de varios caudales al límite, y provocaron múltiples daños en carreteras y autovías. Uno de ellos se produjo en el túnel de la N-120 con salida en el barrio de O Pino, pues el muro de contención de la parte izquierda tuvo que ser apuntalado el 14 de febrero por riesgo a que se derrumbasen una de sus paredes, y con ello se cortó uno de los carriles de circulación como solución provisional. Pocos días después, comenzaron las obras de rehabilitación por parte del ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, para cuya ejecución se tuvo que cortar el acceso al carril superior al túnel que permite el acceso a Ourense.

Los problemas llegan con la importancia de esta carretera para la circulación del barrio. En este tramo de entrada a Ourense, la N-120 está dividida en dos viales multicarril de sentido único, y el carril cortado que dirige a As Burgas es una excepción de unos pocos metros en la carretera que mira a Vigo. A él se llega desde la calle Travesa da Vía Vella, también de sentido único, pero al llegar al cruce en el que antes se podían tomar ambas direcciones, ahora solo está permitido volver por la misma dirección en la que se vino. Ahí entra el autobús urbano: las líneas 3 y 4 del servicio municipal hacen este mismo recorrido para conectar la zona de O Pino con la estación intermodal, el centro urbano y el CHUO, pero el corte del carril obligaba a hacer modificaciones en el mapa.

¿La solución para el Concello? Omitir sin complejos la parada en As Torres, que da servicio a multitud de vecinos, y hacer que los autobuses vayan directamente desde Travesa da Vía Vella al Centro Cívico de A Ponte, que se sitúa a un kilómetro de la marquesina suprimida. Al momento de conocer la decisión, la asociación vecinal local, capitaneada por María del Carmen Montero, comenzó a conversas con las administraciones responsables, en este caso el Concello, que les había dejado sin acceso al transporte público. Los vecinos dieron un plazo de 15 días para gestionar su reclama, y ofrecieron como posibles soluciones un itinerario alternativo o la propuesta de un microbús para conectar a O Pino con el resto de la línea. La respuesta que llegó, según afirman, fue ese «imposible» por parte de la concelleira responsable: «Eu penso que non hai nada imposible, que o que hai é falta de vontade ao negociar», cuenta Montero. Entre las justificaciones, la concelleira Ana Fernández habría comentado que «no se puede alargar 10 minutos la línea por 20 personas que cogen el bus allí». No sabemos si todos los sumados al movimiento de este sábado son usuarios habituales del servicio, pero lo que quedó claro es que el número de vecinos molestos por la situación supera con creces la previsión de la concelleira. Vuvuzelas y cánticos hicieron destacar a la multitud de 80 personas que aquí se encontraba, y que, salvo contadas excepciones, recibieron el apoyo de los mismos conductores a quienes estaban bloqueando el paso mediante aplausos y toques animados de claxon.

Solo un kilómetro andando separa la parada suprimida en As Torres de la de la calle Eulogio Gómez Franqueira a la que se tienen que desplazar para coger el autobús. Puede parecer insignificante, pero no si se comprende quién utiliza este servicio para entender el problema: la mayoría de los usuarios del transporte público en O Pino son personas de avanzada edad, que muchas veces se desplazan por motivos médicos, ya sea al centro de salud de A Ponte o al complejo hospitalario. A ellos, los 15 minutos de caminata que le tomaría a una persona en condiciones idóneas se convierten en una complicación, o a veces directamente en algo inviable. Este es el caso de Concepción Novoa, una de las manifestantes con más energía de la protesta. Persona de la tercera edad, necesita de dos muletas para caminar y debe acudir al CHUO habitualmente, por lo que la eliminación de la parada supone una importante traba para su rutina: «Non pode ser que teña que camiñar tres quilómetros para ir a rehabilitación», expresaba.