Proposición no de ley para que Interior reabra el puesto de la Guardia Civil de Trasmiras: «Somos más de 2.500 vecinos y nos sentimos desprotegidos»

Desde hace varios meses, el concello limiano de Trasmiras perdió su puesto de la Guardia Civil, bajo el pretexto, afirma su alcalde, del peligro que suponía por el estado deplorable de sus instalaciones. La respuesta fue inmediata y a través de los diputados del PP por Ourense se envió un escrito en el que se informaba de otras posibles ubicaciones, y de que el Concello estaría dispuesto incluso a correr con los gastos de adaptación del anterior cuartelillo, o ceder un espacio en la actual Escuela de Música. Pero no hubo respuesta

Ahora los diputados del PP por la provincia de Ourense en el Congreso —Ana Vázquez, Rosa Quintana y Celso Delgado— presentaron una proposición no de ley en la que exigen al Gobierno de España «que detenga el desmantelamiento del puesto de la Guardia Civil en Trasmiras.

Una iniciativa parlamentaria con la que advierten que el cierre de este servicio básico supondría un grave perjuicio para la zona, reduciendo la capacidad preventiva de las fuerzas de seguridad, aumentando los tiempos de respuesta y generando una profunda sensación de des protección entre la población.

De hecho, en la visita que realizaron acompañados por los alcaldes de Trasmiras y Sarreaus, se analizó que son al menos 2.500 los vecinos de la comarca que se ven desprotegidos, en ese ámbito territorial por la supresión de un cuartel, sobre cuyo futuro no hay noticias.

«La excusa para proceder al desmantelamiento de las instalaciones fue el estado del local, ignorando las múltiples soluciones que dieron los desde los ayuntamientos», subrayan los diputados que han presentado esta iniciativa. Un desmantelamiento que «acelera la despoblación», explican.

Entre las alternativas «viables» ofrecidas por los alcaldes se encontraba la reforma del actual cuartel o la cesión del edificio que alberga la Escuela de Música local, pero no hubo respuesta Los vecinos y el propio regidor presenciaron como se retiraba hasta el mobiliario de las instalaciones.

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El alcalde de Trasmiras, Emilio Pazos, afirmó sentirse «decepcionado y engañado» después de dos de conversaciones para afrontar desde el Ayuntamiento las obras de avance que fueran necesarias para ofrecer el mejor servicio en este cuartel. «No encuentro ni explicación ni razones de peso que sostengan esta decisión», lamentó Pazos, subrayando que este puesto garantía directamente la seguridad de más de 2.500 personas en Trasmiras y en el municipio de Sarreaus.