Ourense celebra el Día de la Madre: «Hay colas para regalar flores y se gastan una media de 30 euros»

El bullicio habitual de la plaza de Abastos de Ourense cobra estos días un aroma diferente. Entre los puestos de productos frescos, el color de los pétalos empieza a ganar terreno a medida que se acerca el primer domingo de mayo. Para los profesionales del sector, como Xaraiba o Albitos, de la emblemática floristería Albitos, estos días no son solo jornadas de trabajo intenso, sino «campañas grandes de esas que marcan un alto en las ventas, junto con la el calendario junto a San Valentín o el día de Todos los Santos y Difuntos», indica Juan Atrio. El gasto medio está entre los 25 y los 30 euros.

Pese a ser una jornada festiva, ayer se trabajó en muchos locales para adelantar trabajo en unas fechas en las que se prevén «grandes colas sobre todo algo el sábado, para los que tienen que desplazarse fuera y en espeical el domingo, la gente deja la compras para el propio Día de la Madre», indica Atrio.

Objetivo: emocionar a mamá

Porque aunque la tendencias cambian, el lenguaje de las flores permanece inalterable como el regalo preferido para emocionar. Explican que el objetivo final de cada arreglo es, sencillamente, hacer que mamá se emocione.

A la hora de elegir, el ourensano Juan Atrio tiene claros sus favoritos. Según explica, este año la orquídea sigue siendo la reina indiscutible cuando se trata de plantas de interior. Su elegancia y durabilidad la convierten en el detalle perfecto para aquellas madres que disfrutan cuidando un pedacito de naturaleza en casa. «Pero sobre todo los ramos con flores variadas, y si es una persona que tiene jardín hay quien les lleva también alguna planta de exterior a sus madres», siubraya.

Un clásico: las rosas

«Se llevan mucho los ramos variados, con mucho colorido», apunta Atrio. Sin embargo, la rosa no pierde su trono. En esta festividad, la paleta de colores huye del rojo pasional de los enamorados para refugiarse en tonos más dulces y simbólicos: «Para la madre se busca mucho el blanco, el rosa, colores claritos y el champán», explica Atrio. Son tonos que transmiten pureza, gratitud y ternura.

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Lo cierto es que también se compra tanto en este Día de la Madre, como en el Día del Padre ambos tan comerciale , para entregar a los que están... y a los padres que ya no están, es decir se hacen encargos también para los cementerios. Tampoco distingue este florista de géneros: «vienen tanto hijos, como hijas, maridos». Es que madre no hay más que una y el antiquísimo «dígaselo con flores» no pierde vigencia.