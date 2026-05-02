O Ribeiro, vinos con historia y un futuro internacional
Ribadavia inauguró este viernes su 63ª Feira do Viño de Ribeiro, en la que participan 29 bodegas y cosechadores, con catas, gastronomía y música. Unos caldos que destacan por sus premios a la calidad
La 63ª Feira do Viño do Ribeiro, que se celebra en la Alameda, del municipio, arrancó ayer con buen tiempo y afluencia. La organización y las autoridades invitadas al acto inaugural coincidieron en destacar la calidad de los vinos de la D.O., su historia, y también su creciente proyección nacional e internacional. Una combinación de tradición, historia e innovación que caracteriza al sector. El alcalde, César Fernández, resaltó el valor simbólico de estos caldos, especialmente los blancos, a los que definió como «referentes mundial», y que cuando se alza una copa «estamos alzando siglos de historia».
Este buen hacer conlleva según la presidenta del Consello Regulador, Concepción Iglesias, al excelente momento que atraviesa la D.O., con un balance de más de 50 medallas en los primeros meses de 2026, y que es solo el inicio de un calendario que continuará en junio con nuevos certámenes internacionales.
El subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, animó al sector vitivinícola a «aprovechar los nuevos mercados» porque «O Ribeiro es un activo de importante valor, dentro y fuera de nuestras fronteras», e insistió en que sus vinos tienen «un impacto mundial» y por eso les espera «un victorioso camino en la conquista de mercados internacionales». Por eso, felicitó a los colleiteiros presentes en la cita por hacer posible que la D.O. mantenga y mejore la calidad. Por su parte, la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, reafirmó el apoyo de la Xunta al sector vitivinícola a través de diferentes ayudas, entre ellas las de los consellos reguladores, para mejorar el control, la promoción y la garantía de la calidad. Aseguró que «detrás de cada botella hay mucho más que vino; hay territorio, hay economía, hay rural».
Y el pregonero, Xosé Carlos Sierra, ex director del Museo Etnológico de Ribadavia y ex delegado de Cultura, recordó los importantes cambios y significativos procesos vividos por el sector en O Ribeiro en 60 años, como el cooperativismo, el embotellado, la mecanización en la viña y bodegas, los insumos industriales, los nuevos tratamientos, la comercialización de los caldos (objetivo de los fundadores de la Feira), la reorganización social del sector vitivinícola, y l a normalización en la democracia del papel de las organizaciones sindicales y de las fuerzas políticas, así como las funciones asumidas y desarrolladas por el CRDO en un marco de demandas y reivindicaciones complejas.
- Muere un joven de 25 años tras una caída cuando hacía prácticas de moto con la autoescuela en Nogueira de Ramuín
- Muere una niña de 11 años en Ourense por una posible infección de meningitis
- La nueva cara del viejo Posío: más juegos infantiles y una gran cafetería para el decano de los jardines
- Laureano, el residente que cultiva el huerto y cuida el jardín del geriátrico: «Aquí sinto paz e pasa o tempo»
- La acusación particular contra Jácome afirma que el alcalde tiene 19 inmuebles, pide cárcel y que pague medio millón de euros: el regidor lo tilda de «desbarre»
- Un ourensano intenta pasar la ITV con un coche y una caravana vinculados a una estafa sufrida por un riojano
- El taller de Aspanas, en Ourense, donde trabajar la autonomía pasa por dejar el coche impecable
- Rural Bakers: la innovadora propuesta que elabora pinsas y panes de hamburguesa desde el templo gallego del pan en Ourense