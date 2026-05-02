O Ribeiro, vinos con historia y un futuro internacional

La 63ª Feira do Viño do Ribeiro, que se celebra en la Alameda, del municipio, arrancó ayer con buen tiempo y afluencia. La organización y las autoridades invitadas al acto inaugural coincidieron en destacar la calidad de los vinos de la D.O., su historia, y también su creciente proyección nacional e internacional. Una combinación de tradición, historia e innovación que caracteriza al sector. El alcalde, César Fernández, resaltó el valor simbólico de estos caldos, especialmente los blancos, a los que definió como «referentes mundial», y que cuando se alza una copa «estamos alzando siglos de historia».

Este buen hacer conlleva según la presidenta del Consello Regulador, Concepción Iglesias, al excelente momento que atraviesa la D.O., con un balance de más de 50 medallas en los primeros meses de 2026, y que es solo el inicio de un calendario que continuará en junio con nuevos certámenes internacionales.

El subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, animó al sector vitivinícola a «aprovechar los nuevos mercados» porque «O Ribeiro es un activo de importante valor, dentro y fuera de nuestras fronteras», e insistió en que sus vinos tienen «un impacto mundial» y por eso les espera «un victorioso camino en la conquista de mercados internacionales». Por eso, felicitó a los colleiteiros presentes en la cita por hacer posible que la D.O. mantenga y mejore la calidad. Por su parte, la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, reafirmó el apoyo de la Xunta al sector vitivinícola a través de diferentes ayudas, entre ellas las de los consellos reguladores, para mejorar el control, la promoción y la garantía de la calidad. Aseguró que «detrás de cada botella hay mucho más que vino; hay territorio, hay economía, hay rural».

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Y el pregonero, Xosé Carlos Sierra, ex director del Museo Etnológico de Ribadavia y ex delegado de Cultura, recordó los importantes cambios y significativos procesos vividos por el sector en O Ribeiro en 60 años, como el cooperativismo, el embotellado, la mecanización en la viña y bodegas, los insumos industriales, los nuevos tratamientos, la comercialización de los caldos (objetivo de los fundadores de la Feira), la reorganización social del sector vitivinícola, y l a normalización en la democracia del papel de las organizaciones sindicales y de las fuerzas políticas, así como las funciones asumidas y desarrolladas por el CRDO en un marco de demandas y reivindicaciones complejas.