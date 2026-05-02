La familia de la niña de 11 años de Ourense fallecida por posible meningitis agradece «las innumerables muestras de afecto»
«Sentir vuestro apoyo en cada gesto, cada palabra y cada abrazo nos ha ayudado a sobrellevar esta pérdida irreparable», expresan los familiares de la menor
R. O.
«Vuestra presencia, vuestro cariño y las innumerables muestras de afecto recibidas han sido un gran consuelo para toda la familia en unos momentos de inmenso dolor». La familia de la niña de 11 años de Ourense fallecida este pasado jueves por una posible infección meningocócica invasora quiere expresar su agradecimiento tras el respaldo que ha recibido, en un caso que ha consternado a Ourense y, de manera especial, al colegio donde la menor estudiaba Sexto de Primaria.
«Saber que no estábamos solos, y sentir vuestro apoyo en cada gesto, cada palabra y cada abrazo, nos ha ayudado a sobrellevar esta pérdida irreparable», subraya la familia en un comunicado difundido este sábado, un día después del funeral, en una misa multitudinaria que fue oficiada este viernes en la iglesia María Auxiliadora de Ourense. Cientos de personas acudieron a dar el pésame a la familia en este acto.
Protocolo activado
Después de la detección de este caso de posible meningitis, la Consellería de Sanidade llevó a cabo las actuaciones correspondientes del sistema asistencial en relación con los contactos estrechos familiares y sanitarios. Jesús Prego, responsable del servicio de Epidemiología, explicó que el protocolo se activó «de forma inmediata», ante la elevada sospecha clínica de un caso de meninigitis. Desde el departamento territorial de Sanidade de Ourense se realizó la búsqueda de los contactos estrechos de la menor en los diez días previos, dentro del ámbito educativo, social y familiar de la pequeña.
Estos contactos estrechos (un total de 104 personas) fueron citados en el Punto de Atención Continuada (PAC) de la ciudad, para administrarles, entre el jueves y el viernes, la quimioprofilaxis antibiótica recomendada por los protocolos de actuación en estos casos. Esa medida elimina la posibilidad de transmisión en las 24 horas posteriores a la toma, según Sanidade, que también expresa sus condolencias a la familia.
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