El Sergas está administrando la profilaxis preventiva en el PAC de Ourense a los 104 contactos directos con la niña de 11 años fallecida por posible meningitis
«Cuando se produce un caso con una elevada sospecha clínica de enfermedad meningocócica invasiva, como es el caso, se activa el protocolo" afirma el jefe de Epidemiología de la Dirección Xeral de Saúde Pública
Compañeros y profesores de clase y otras actividades extraescolares que estuvieron en contacto, están siguiendo este protocolo
La menor estudiaba 6º de Primaria en un colegio de Ourense, «consternado por un desenlace inesperado» afirman
Este viernes se ofició la misa funeral por la pequeña en la iglesia de María Auxiliadora Salesianos
La Consellería de Sanidade sigue adelante con los protocolos activados, tras el fallecimiento de una niña de un 11 años, vecina de Ourense y alumna de 6º de Primaria, en un colegio de la ciudad, por un posible caso de infección meningocócica y desde este jueves y el viernes 1 de mayo, se están aplicando a los 104 contactos más directos que tuvo la pequeña en las últimas horas, el tratamiento de qumioprofilaxis recomendada por los protocolos de actuación en este casos.
Por su parte Jesús Prego Domínguez (Jefe del Servicio de Epidemiología de la Dirección Xeral de Saúde Pública, recuerda como se actúa ante una sospecha de infección meningócica invasora.
«Cuando se produce un caso con una elevada sospecha clínica de enfermedad meningocócica
invasiva, como es e l que nos ocupa, debe proceder a activarse ya de forma inmediata el
protocolo de actuación vigente, debido a que en ocasiones es complicado poder obtener muestras
clínicas con resultados fiables en poco tiempo»
explica.
Esto fue lo que procedió a realizar la Dirección Xeral de Saúde Púbolica, través de su Departamento Territorial de Sanidad.
«Este protocolo, incluye como como principales actuaciones, primero la búsqueda de contactos estrechos, pues la enfermedad se transmite por un contrato estrecho y prolongado de esa persona durante días» explica el doctor Prego. Por ello «se n todos esos contactos que se producirán en en ese plazo y se hace la quimiopprofilaxis» advierte
La quimioprofilaxis antibiótica «elimina la posibilidad de transmisión en unas 24 horas posteriores a su toma» añade el directivo sanitario y «también posteriormente añadido a este protocolo se revisa el estado vacunal de los contactos estrechos, para completarlo en el caso de que fuese necesario». Según el Jefe del Servicio de Epidemiología de la Dirección Xeral de Saúde Pública, «estas fueron las actuaciones que se llevaron a cabo en el caso que nos ocupa y con la mayor rapidez posible para evitar la posibilidad de casos secundarios» , advierte .
Por otro lado este viernres 1 de mayo se celebraba la misa funeral por la pequeña, en la iglesia de María Auxiliadora de Salesianos en Ourense, a donde se desplazaron cientos de personas y miembros de la comunidad educativa de la menor, para trasladar su pésame a la familia en estos duros momentos.
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