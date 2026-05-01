El Concello de Ourense presenta sus presupuestos para 2026, que ascienden a 127, 8 millones, frente a los 116 millones del pasado año

El Gobierno local de Ourense ha dado el vistobueno este jueves, en junta de gobierno local, al Presupuesto General del Ayuntamiento de Ourense para el año 2026. que crece de desde los 116 millones del ejercicio de 2025 hasta 127.800.000 euros para 2026. Los presupuestos serán debatidos el lunes con los portavoces de oposición, antes de su pase a pleno, para poder ratificarlos. Fuentes del grupo de gobierno explican que las cuentas actualizan los costes de las diferentes áreas de gestión municipal y permitirán sacar adelante, con precios de mercado, la licitación de las concesiones de servicios municipales que se encuentran actualmente en precario.

La mayor parte del presupuesto se destina a gasto corriente, aunque se recogen también partidas de inversiones. Las áreas de infraestructuras y servicios sociales son las que más crecen en dotación económica para este ejercicio, tal y como había ocurrido en el año anterior, ya que en ellas se incluyen servicios de gran repercusión económica, como la gestión de agua, limpieza o ayuda a domicilio.

El gobierno municipal remitirá el proyecto de presupuesto a los grupos municipales, que dispondrán de un plazo de 10 días naturales para presentar enmiendas, si lo estiman oportuno. A continuación, será presentado a dictamen por parte de la Comisión de Pleno y a la aprobación inicial por parte del Pleno del Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local también aprobó el proyecto de límite de gasto no financiero consolidado del Ayuntamiento y del CMD para 2026, por un importe de 136.942.950,57 euros, a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Del total, 136.158.610,45 euros corresponden al Ayuntamiento y 5.691.840,12 al CMD.

Desde el grupo de gobierno señalan también que de forma paralela al Presupuesto General, el Ayuntamiento ha elaborado también un Plan Económico Financiero, que sería de aplicación en caso de que la liquidación del presupuesto de 2025 pusiese de manifiesto que no se había cumplido la regla de gasto no financiero. El plan es bianual y comprendería los años 2027 y 2028.

En la misma sesión, la Junta Local aprobó una relación de facturas correspondientes a gastos realizados en el ejercicio 2025 que no pudieron seguir la tramitación ordinaria para su aprobación en dicho ejercicio, por importe de 132.515,94 euros.

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También acordó trasladar a la contabilidad municipal los compromisos de gasto actualizados para este año derivados del contrato de limpieza de dependencias municipales, atendiendo al contrato en vigor.