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Alumnado de Celanova y Ourense, premiado en el Concurso ParqueVibras

En el certamen, convocado por la Consellería de Medio Ambiente, participaron más de 500 estudiantes

Equipo del IES Blanco Amor de Ourense.

Equipo del IES Blanco Amor de Ourense.

Adela Ferradás

Ourense

El II Concurso #ParqueVibras, que puso en marcha la Consellería de Medio Ambiente en el curso 2024-2025 para animar al alumnado de 3º y 4º de ESO a hacer vídeos originales para Instagram, TikTok o YouTube inspirados en los seis parques naturales de Galicia, logró una mayor participación, con 25 equipos inscritos y más de 500 alumnos implicados.

Con motivo de esta segunda edición, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, participó este jueves en el acto oficial de entrega de premios a los equipos y colegios galardonados en el área recreativa O Corgo, en Muíños, donde se reunieron más de un ciento de estudiantes y profesores en representación de los 12 colegios finalistas y premiados.

Sobre los vídeos participantes, destacó el talento y la creatividad. Fueron un total de 22, concebidos para diferentes redes sociales y con los que el alumnado participante se convirtió en influencers y pudo compartir su visión particular y original sobre los seis parques naturales de Galicia: Fragas do Eume, Complexo dunar de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán, Monte Aloia, Baixa Limia-Serra do Xurés, O Invernadeiro, y Serra da Enciña da Lastra. Éstos tres últimos en la provincia de Ourense.

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Todos los vídeos sumaron un total de 45.000 visualizaciones, 1.800 likes y 300 comentarios. Por Ourense el equipo ganador fue el aula de 4º ESO del CPR Plurilingüe Sagrado Corazón-Celanova, y el galardón para el vídeo más viral recayó en el equipo Naturadictos del IES Blanco Amor, de la ciudad de As Burgas, una pieza en la que se habla de los seis parques naturales desde el humor y mediante el empleo de numerosos recursos visuales, que consiguió casi de 6.400 visualización en Instagram y más de 400 likes.

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