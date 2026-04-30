La provincia de Ourense tiene 16 tramos que concentran atropellos de fauna

La Diputación de Ourense ha aprobado la primera instrucción técnica para identificar y señalizar los tramos con mayor riesgo de atropellos de fauna silvestre. Establece una metodología homologada y de actualización anual que ha permitido localizar dieciséis tramos con mayor riesgo. Esta iniciativa surge debido a esta problemática estructural y persistente en la provincia, con cifras elevadas y estables, con alrededor de 300 siniestros anuales en la última década.

Con la aprobación de esta instrucción, la Diputación da un paso relevante en la modernización de la gestión de su red viaria, incorporando herramientas técnicas avanzadas para mejorar la seguridad vial y dar respuesta a uno de los retos más específicos de la movilidad en el medio rural, reforzando así su compromiso con la protección de las personas usuarias y la convivencia con el medio natural. Con alrededor de 300 siniestros anuales en la última década, el jabalí y el ciervo concentran entre el 89% y el 94% de los atropellos registrados cada año. En el período 2021–2025 se contabilizaron un total de 1.377 accidentes protagonizados por estas especies en la red provincial, de los que más del 90% se saldaron únicamente con daños materiales.

La instrucción de la Diputación sobre esta materia define un procedimiento técnico transparente y reproducible para identificar los puntos de mayor riesgo. Su aplicación al período 2021–2025 ha servido para identificar 16 tramos con una longitud total de 26,21 kilómetros y 259 accidentes de jabalí y ciervo. Entre los de mayor índice de accidentalidad destacan: la carretera OU-0524 (p.k. 0,40–2,30), con un IPA de 2,53; la OU-0502 (p.k. 1,27–3,83), con un IPA de 2,50; y la OU-0203 (p.k. 1,90–4,30), con un IPA de 2,17.En estos casos los registros superan los 10 accidentes por kilómetro en el período analizado.

Todos los tramos clasificados como de concentración de accidentes serán objeto de señalización vial específica, conforme al Reglamento General de Circulación. Se instalarán señales de peligro P-24 («Paso de animales en libertad») en ambos sentidos de circulación, acompañados de focos destellantes alimentados por batería o placa solar, paneles complementarios con la longitud del tramo afectado y limitaciones de velocidad adaptadas a las características de la vía.

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La señalización será revisada anualmente, coincidiendo con la actualización de los datos y la posible redefinición de los tramos de riesgo.