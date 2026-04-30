Ourense lidera la construcción del escudo digital de Galicia con el CiberLAB, un laboratorio avanzado para entrenar profesionales contra los ciberataques

La batalla por la seguridad ya hace años que dejó de librarse solo en las calles para pasar a pelearse también en el omnipresente mundo de los datos: en internet. Al respecto, Galicia y en concreto Ourense han dado un paso de gigante para situarse en la vanguardia de esta defensa con la puesta en marcha del CiberLAB, un proyecto pionero diseñado para formar a los «ciberpolicías» del futuro desde el Centro Galego de Innovación de FP Eduardo Barreiros.

Así lo presentó ayer el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que se trasladó hasta las instalaciones ourensanas para conocer el nuevo Laboratorio Avanzado de Ciberseguridade da FP, un «espacio físico que funciona como un simulador real», capaz de recrear fielmente el entorno técnico de una empresa o institución para que los profesionales se «empapen» de la operativa necesaria ante una crisis digital.

Escudo contra ataques diarios

El despliegue de este laboratorio responde a una realidad que no deja de aumentar, los ciberdelitos. En Ourense solo en 2025 los denunciados ante la Policía sumaron 2,9 millones de euros de perjuicio.

En esta línea, durante su intervención, el conselleiro alertó que infraestructuras críticas para los gallegos, como la plataforma del Sergas o la propia Xunta de Galicia, reciben actualmente «cientos de miles de ataques diarios». Con todo, la delincuencia digital no entiende de objetivos y golpea tanto a las instituciones como a la economía doméstica. Así, el propio titular de Educación compartió una anécdota personal para ilustrar la vulnerabilidad ciudadana: un ciberataque reciente sustrajo 600 euros de la cuenta corriente de su hijo pequeño.

Para combatir esta lacra, el CiberLAB se configura como un entorno de alta complejidad que integra tanto tecnologías de la información—IT— como tecnologías de operación—OT—. Esto permitirá a alumnos y profesores realizar análisis forenses industriales, simular ataques en entornos virtuales y validar sistemas críticos antes de su implantación definitiva en el mercado real.

Formación «en cascada»

Este laboratorio es parte del eje vertebrador del Plan Innova FP Galicia 26-30, una hoja de ruta que la Xunta ha dotado con un presupuesto de 30 millones de euros y cuyo objetivo es crear una cultura de seguridad digital sólida en la comunidad educativa para que los más de 70.000 alumnos que actualmente cursan Formación Profesional en Galicia salgan preparados para las «demandas reales» de las empresas y de los servicios públicos.

«Tenemos que ser útiles a la sociedad, a Galicia y a cada uno de los alumnos de FP», sostuvo Román Rodríguez durante el acto, subrayando que la ciberseguridad es ya una «auténtica necesidad» para proteger no solo la información y los datos, sino «nuestra vida desde la perspectiva digital».

Es por ello que el modelo formativo del CiberLAB será «en cascada». Servirá primero para cualificar al profesorado, que posteriormente trasladará estos conocimientos de vanguardia a los ciclos formativos de toda la geografía gallega. Además, para asegurar que el conocimiento llegue a cada rincón de la provincia— y de la comunidad—, el proyecto cuenta con una estación móvil que llevará estas funcionalidades a otros centros educativos y permitirá realizar demostraciones prácticas para el tejido empresarial.

Alianza estratégica

Para conseguir todo ello, el nacimiento de este centro ourensano es fruto de un esfuerzo multidisciplinar. En su diseño han participado expertos de gigantes tecnológicos como Telefónica y Siemens, trabajando codo con codo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado—Policía Nacional y Guardia Civil— y docentes de FP. . Esta colaboración público-privada busca garantizar que los perfiles profesionales que salgan de Ourense tengan un hueco inmediato en el mercado laboral, aportando talento y competitividad a las empresas.

Pero Galicia ya mira más allá. En paralelo al CiberLAB, el conselleiro de Educación puso de relieve que en el ámbito de la educación, la ciencia y la seguridad, Galicia está impulsando un proyecto de comunicación cuántica fotónica. .

Se trata de una red terrestre —la más grande de la Península Ibérica— que conecta el Cesga en Santiago de Compostela con la Universidad de Vigo a lo largo de más de cien kilómetros. Según los expertos, esta tecnología utiliza las leyes de la física para hacer que las comunicaciones sean «imposibles de copiar, intervenir o modificar», situando a la comunidad en la cúspide de la soberanía digital.

Contrato dixital

Rodríguez aprovechó su visita al Centro Galego de Innovación da FP Eduardo Barreiros para vincular este despliegue técnico con la responsabilidad social. Recordó la puesta en marcha del «Contrato Dixital», un compromiso firmado entre familias, centros y alumnos para restringir el mal uso de la tecnología y el abuso de las pantallas en los hogares.

«Queremos ser útiles a la sociedad, a Galicia y a cada uno de nuestros alumnos», sentenció el conselleiro, insistiendo en que el CiberLAB es la respuesta necesaria para que la juventud gallega no solo sepa navegar en la red, sino que sepa defenderla. Es por ello que, al igual que existen agentes para patrullar las plazas, Ourense ha comenzado a formar a quienes patrullarán, con código y teclado, la seguridad del mañana más próximo porque «Galicia necesita profesionales cualificados en ciberseguridad», concluyó el conselleiro.