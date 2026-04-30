La nueva cara del viejo Posío: más juegos infantiles y una gran cafetería para el decano de los jardines

Catorce meses después del inicio de la obra de remodelación del jardín del Posío, una de las zonas verdes más queridas y antiguas de la ciudad, con 170 años de historia, empieza a mostrar su nueva fisonomía, alabada por unos y criticada por otros. Las imágenes ya empiezan a dar cuenta de un cambio que, tras la polémica tala de árboles —criticada duramente por parte de los vecinos y por grupos ecologistas, y que el Concello justificó alegando que se trataba de ejemplares enfermos—, muestra prácticamente acabada la zona más amplia, en la cota superior, que incluye extensas áreas de parque infantil con nuevos elementos de juego.

Según las fotografías a las que ha tenido acceso FARO, se han renovado completamente los juegos infantiles y todo el entorno de esa área de ocio, con aparatos de madera para distintas edades, desde los niños más pequeños hasta los últimos años de infantil. Todos ellos cuentan con un suelo renovado, elaborado con materiales de protección ante cualquier impacto por caída.

La nueva cafetería, más amplia que parece va a ser revestida / I. Osorio

Los cambios más discutidos, y cuyo resultado final ya puede observarse, son los relativos al paseo central, que, a la espera de la plantación de las especies prometidas por el Concello, presenta un aspecto menos frondoso. En él, junto con la renovación de infraestructuras subterráneas, se han diseñado nuevas jardineras. Al fondo se ubica la futura cafetería, que ha cambiado de estética y tamaño. Ahora mismo es de color blanco, aunque se espera que cuente con algún tipo de revestimiento más integrador con el entorno como la madera.

La pista central de sábrego para no acumular calor en verano, según el Concello / Iñaki Osorio

¿Volverá la avifauna?

Lo que no saben los vecinos, pese a que sí se nota una mejora en la parte inferior del jardín, la colindante a Progreso, con nuevo césped, mejora de especies y remodelación integral del antiguo estanque, es si finalmente se volverá a recuperar la avifauna que había en el recinto y era parte de su identidad. Algún testimonio próximo a la obra indica que hay “dudas”, pues considera que determinadas especies de cierto valor habían desaparecido. Consultadas fuentes del grupo de Gobierno local, se limitaron a señalar que «todo se está haciendo de acuerdo con el proyecto, pero no podemos decir nada más», indicaron en relación con si volverán a lucir aves exóticas en la antigua pajarera y, sobre todo, si, como piden ya algunos usuarios en redes sociales, se facilitará la presencia de aves en el estanque.

El regidor destacó la importancia de esta intervención de reforma en un espacio «emblemático» de la ciudad, una obra que cuenta con un presupuesto de casi 2,6 millones de euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de 12 meses.

Zona de jardineras / Iñaki Osorio

«Es una reforma integral, pero manteniendo el valor patrimonial y histórico del Jardín del Posío», había avanzado el Gobierno local en el inicio de la bora, «es un poco una vuelta a los valores tradicionales».

La dotación de sábrego en lugar de piedra en la pista central, criticada ya por algunos vecinos de la zona, se justifica, según técnicos del proyecto, en que acumula menos calor en verano que la piedra.

También ha habido alguna queja, por el diseño de las nuevas farolas, que algunos consideran que no respetan el estilo de un jardín histórico que, pese a las diversas reformas, nació con una inspiración clásica y fue, en su origen, botánico. Asimismo, fuentes próximas a la obra indican que en el diseño de las farolas y de la nueva iluminación se ha buscado «la eficiencia energética».

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En general, los vecinos notan que, una vez superado el plazo inicial de 12 meses para acabar la obra —comenzó en febrero de 2015, aunque ha habido algunas ampliaciones de plazo para poder finalizar el proyecto—, se mantienen apartados históricos que no se han tocado porque forman parte del patrimonio del Jardín del Posío, como el palco y la escalera, que solo han sido restaurados. Si bien hay muchas críticas por las escasez de árboles en el paseo central, fuentes próximas al proyecto insisten en que habrá bancos y nuevas zonas de sombra y que se plantarán 50 nuevos árboles, algunos de los cuale estaban siendo trasladados estos días al recinto, para ser plantados, y 5.000 nuevas plantas. Sin embargo vecinos del entorno indican que «los que cortaron daban sombra, y estos tardarán tiempo en darla».