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Conmoción en Ourense y en el colegio en el que estudiaba la niña de 11 años fallecida por una supuesta meningitis

Las 104 personas que han estado en contacto en los últimos días, están acudiendo a centros de salud para recibir la quimioprofilaxis recomendada

«No tenemos miedo, lo que tenemos es un enorme dolor, porque fue todo inesperado y muy rápido»

Complejo Hospitalario de Ourense donde estuvo ingresada la pequeña.

Complejo Hospitalario de Ourense donde estuvo ingresada la pequeña. / Iñaki Osorio

M. J. A.

Ourense

El fallecimiento de una niña de 11 años en Ourense por una sospecha de infección meningocócica invasora ha conmocionado a la sociedad ourensana y a la comunidad educativa del colegio donde cursaba sexto de Primaria.  «No tenemos miedo, lo que tenemos es un enorme dolor, porque fue todo inesperado y muy rápido», indican fuentes del centro educativo.

La Dirección Xeral de Saúde Pública ha activado el protocolo para este tipo de casos, para controlar a todas las personas que, tanto en el ámbito familiar como escolar, han estado cerca de la pequeña, 104 personas en total: familiares, alumnos del colegio y menores y adultos que participaban con ella en actividades extraescolares.

Estas personas acuden entre hoy jueves y mañana a distintos puntos, como el PAC de calle Concejo, para recibir la quimioprofilaxis recomendada por los protocolos de actuación en estos casos.

Misa en Salesianos

Este viernes tendrá lugar una misa funeral a las 12.30 horas en la iglesia de María Auxiliadora en memoria de la niña fallecida, que recibirá sepultura posteriormente en Toén.

La Consellería de Sanidade decidió ampliar las pautas de vacunación frente a la meningitis y desde este mismo mes mayo es la primera comunidad en administrar a los niños y niñas de 12 años la protección frente a la forma más frecuente de esta enfermedad. Así, los menores que acudan al centro de salud a la revisión de los 12 años recibirán ya la nueva dosis frente al meningococo B.

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La vacunación frente a esta enfermedad bacteriana ya estaba prevista en el calendario de inmunización a los 2 y a los 4 meses, más una dosis de recuerdo al hacer 1 año. Ahora, las niñas y niños que no tengan esa pauta completa recibirán dos dosis a los 12 años y, el resto, una sola dosis.

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