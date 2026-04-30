La Asociación AFAOR de Ourense forma a futuros trabajadores sociales en el tratamiento del alzhéimer

Pocas cosas hay más gratificantes que cuidar en los momentos adversos de aquellos mayores que una vez hicieron todo lo posible por que salgamos adelante, ya sea de forma individual con un ser querido o dedicando la carrera profesional a la de los demás. Pero incluso en este último caso, el desconocimiento de las múltiples facetas que presenta el deterioro cognitivo puede suponer un reto extra a la hora de realizar trabajo social. Esta problemática es la que desde 2012 ha detectado la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Ourense (AFAOR), y desde entonces colabora con la educación superior para que los futuros profesionales de la rama social completen su formación en el tratamiento con personas de la tercera edad.

Este mes de abril se ha celebrado el XIV Curso de Intervención Socioeducativa con Persoas Afectadas pola Enfermidade de Alzhéimer, entre AFAOR, la Fundación Dorzán y la Universidade de Vigo. Una veintena de alumnos de la Facultad de Educación e Traballo Social de Ourense, así como de otras modalidades educativas de la rama, tomaron la docencia de 40 horas más 20 complementarias de prácticas tutorizadas por parte de la asociación para saber cómo tratar las diferentes patologías relacionadas de demencia con las que se van a encontrar en su carrera. Y es que, como explica Noa Gallego, trabajadora social de AFAOR, este es el perfil con el que más tratarán durante su carrera: «Cuando les presento el curso, les explico que aunque no sea el sector en el que ellos se quieran enfocar, es importante tener un abanico de formaciones diferentes, porque esta carrera no sabes muy bien dónde te va a llevar. Al final, en Galicia la población es muy envejecida, y gran parte de las oportunidades laborales que encuentren serán con personas de la tercera edad y de la dependencia».

Marta Pérez y Breixo González, alumnos en prácticas del centro de día de AFAOR. / David Alján

Aunque el curso cuenta con una parte fundamentalmente teórica, los formadores tratan de aplicarla al día a día real que viven en los distintos servicios de AFAOR, enfocándose en las terapias no farmacológicas, la importancia del cuidado y la orientación a la familia. De este modo, las sesiones no se limitan a explicar en qué consiste la enfermedad, sino que buscan que los alumnos entiendan cómo se interviene con personas que pueden presentar pérdida de memoria, desorientación, dificultades de comunicación o cambios en su conducta. Dentro de esa formación se trabajan actividades de estimulación cognitiva, psicomotricidad, reminiscencia y mantenimiento de rutinas cotidianas, siempre adaptadas al grado de deterioro de cada usuario. La clave está en comprender que cada dinámica tiene un objetivo concreto: conservar capacidades, favorecer la autonomía, mejorar la comunicación o generar bienestar emocional. Así, una actividad aparentemente sencilla puede implicar memoria, atención, lenguaje, movilidad o autoestima.

Marta y Breixo, unas prácticas muy humanas

Dos de los alumnos que recibieron la formación se han volcado aún más en el sector, pues están realizando sus prácticas formativas en el centro de día que AFAOR ofrece en el barrio de Barrocás. Ellos son Marta Pérez, alumna de 4.º curso de Educación Social, y Breixo González, que finaliza el ciclo de Animación Sociocultural. Ambos llegaron a la asociación sin grandes ideas de lo que les depararía: Marta había hecho prácticas en otros colectivos y quería descubrir el sector de la tercera edad, y Breixo afirma que llegó directamente «a cegas», pero lo vivido hasta ahora ha cumplido las expectativas: «Está a ser unha experiencia moi enriquecedora, é un colectivo superamable e agradecen cada detalle», afirman, y es que no hace falta nada más que pasar cinco minutos con ellos para comprobarlo: una simple indicación sobre cómo colorear un dibujo es ya merecedora para una de las usuarias de una sonrisa, y hasta arrancarse con una canción.