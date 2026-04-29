Loquillo, Burning y Luz Casal encabezan el cartel del festival Ou Yeah! en Ourense este verano

Este verano en Ourense, podrás andar en un «Cadillac Solitario» mientras pierdes «un avión a Barcelona», preguntarse «Qué hace una chica como tú en un sitio como» Carballiño o gritar un «No aguanto más» entre decibelios de diversión, y todo ello sin salir de la provincia: este miércoles ha salido a la luz el cartel completo del festival Ou Yeah!, que en su segunda edición traerá a la región termal una mezcal de auténticas leyendas del rock estatal y nombres con gran sona en el circuito moderno.

The Rapants / Andrea Sánchez

El festival se caracteriza por su formato expandido, pues se celebrará en tres sedes diferentes a lo largo de la época festival. La primera de ellas, y la más multitudinaria, se celebrará este 6 de junio en Expourense con Loquillo como cabeza de cartel. El icono indiscutible de la escena rockera española está a punto de alcanzar las cinco décadas de trayectoria, y llega a la ciudad de As Burgas para presentar su último trabajo Corazones Legendarios, un álbum de colaboraciones en los que revisita sus mayores clásicos, como «Feo, fuerte y formal» o «Rock and Roll Star». Junto a él estarán The Rapants, el grupo con mayor atracción de público en la escena de la música gallega actualmente. Tras dos años de gira por toda Galicia, el grupo 'indie' de Muros ha publicado su cuarto disco «Rapants Club», y para su concierto de presentación vendieron cerca de 6.000 entradas para crear un ambiente apoteósico en el Multiusos Fontes do Sar. Completan el elenco de la primera noche el grupo británico Kitty, Daisy & Lewis, conocidos por sus producciones analógicas y un directos que se mueve entre el blues, el soul y el rock and roll.

El grupo de rock Burning. / Iñaki Abella Dieguez

A estos nombres ya anunciados previamente se les sumaron ahora dos nuevos protagonistas, los cuales son todo un mito de la música del último cuarto del siglo XX: Burning y Luz Casal serán los responsables de las dos últimas fechas del Ou Yeah! en 2026. Respecto a los primeros, el grupo Burning estará presente el 31 de julio en la Praza da Veracruz de O Carballiño. En el rodeo desde hace más de 40 años, fueron junto a Moris o Tequila los responsables de acabar con el dominio del inglés en el rock estatal y hacer que la mayoría apostara por el castellano. Además, se les considera unos de los precursores de la movida madrileña, y llegarán a la villa termal para vivir una vez más los grandes éxitos de su trayectoria.

Luz Casal en 2025 / Manu Mitru

Por su parte, la actuación de Luz Casal supone el regreso de la cantantes a Ourense desde que en 2019 diera su última actuación en la ciudad. La gallega vuelve a As Burgas con el trabajo «Me voy a permitir», uno de sus proyectos más libres y personales en su dilatada carrera, que le ha valido hasta el título de marquesa y el reconocimiento como una de las solistas más valoradas del país. Sus fans ourensanos y gallegos podrán escucharla en 4 de octubre, en el Pazo de los Deportes Paco Paz.

Entradas y oferta gastronómica

Las entradas ya están a la venta, tanto para la jornada múltiples en Expourense como el concierto de Luz Casal en el Paco Paz. Ambas parten desde los 30,24 euros con los gastos de gestión incluidos, y se pueden adquirir en la plataforma Ataquilla. Por otra parte, el concierto de Burning en O Carballiño será al aire libre y completamente gratuitto.

Además, en el Ou Yeah!, a la oferta musical se le suma la gastronómica con la colaboración de Cociña Ourense. En cada concierto, los asistentes podrán disfrutar de propuestas gastronómicas elaboradas con producto local por distintos chefs de la provincia.