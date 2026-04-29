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Reforestación

Escolares de Monterrei plantan 2.300 árboles para recuperar zonas afectadas por los incendios

La plantación de pinos y robles, impulsada por la asociación Amicos, se centró en los montes de A Caridade, la aldea devastada por el incendio de Oímbra

Los escolares de los tres centros educativos de la zona en el monte de A Caridade.

Los escolares de los tres centros educativos de la zona en el monte de A Caridade. / FdV

Lucila González

Ourense

La reforestación de las zonas arrasadas por los incendios del pasado verano dio este martes un paso simbólico y también práctico en Monterrei. Más de un centenar de escolares participaron en una plantación de árboles en el monte de A Caridade, la aldea en la que el incendio de Oímbra, que arrasó 23.800 hectáreas, calcinó 20 casas, dos de ellas habitadas en la peor ola de incendios desde que hay registros.

Hasta allí se desplazó la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, que quiso poner el acento en el valor de implicar a las nuevas generaciones. «Son ellos los que van a garantizar que el medio rural siga teniendo vida», señaló, en una jornada en la que los alumnos se convirtieron en protagonistas de la recuperación del entorno.

La actuación, impulsada por la asociación Amicos permitió plantar más de 2.300 árboles —entre pinos y robles de distintas castes— en una superficie de algo más de dos hectáreas. Una intervención modesta en extensión, pero significativa en una comarca que todavía arrastra las consecuencias de los incendios del pasado verano.

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Más allá de la foto, la Xunta aprovechó el acto para recordar que mantiene abierta una línea de ayudas para la reforestación, dotada con 8,5 millones de euros y con plazo hasta el 7 de mayo. Estas subvenciones están dirigidas a propietarios de terrenos forestales, comunidades de montes mancomunales y agrupaciones de gestión conjunta, y contemplan distintas líneas en función de las especies a plantar, desde coníferas hasta frondosas o chopo. El objetivo es acelerar la regeneración de las superficies dañadas y fomentar un modelo de monte más resiliente.

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