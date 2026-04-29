Hurto a motor
Detienen al presunto ladrón de un vehículo mientras lo conducía por Ourense
El individuo, que intentó deshacerse de las llaves del turismo, también llevaba encima varios efectos de dudosa procedencia
Agentes de la Policía Nacional detuvieron en la madrugada del pasado 26 de abril a un individuo como presunto autor de un delito de hurto de uso de vehículo a motor en el barrio de O Couto. La actuación se inició tras la llamada de un testigo a la sala Cimacc 091, en la que alertaba de que un turismo propiedad de un familiar estaba circulando en ese momento conducido por un varón desconocido.
El alertante se puso en contacto con el propietario del coche, quien confirmó a los agentes que no se encontraba en el lugar donde lo había estacionado la tarde anterior. Los policías localizaron poco después el turismo, aparcado y cerrado en la vía pública.
A partir de ese momento, establecieron un dispositivo de búsqueda por las inmediaciones basándose en la descripción facilitada por el testigo. La intervención dio resultado al localizar a un hombre que trataba de ocultarse y que coincidía plenamente con las características aportadas.
El sospechoso intentó deshacerse de las llaves del vehículo arrojándolas al suelo. Llaves que los policías comprobaron que eran las de repuesto que el propietario guardaba en la guantera del coche sustraído. Además, los agentes le intervinieron varios efectos de dudosa procedencia.
Ante estos hechos, el hombre fue detenido y trasladado a dependencias policiales antes de pasar a disposición judicial.
Recomendaciones policiales
Como medidas de prevención para evitar este tipo de delitos, desde la Policía Nacional recuerdan la importancia de comprobar el vehículo siempre que se estacione, vigilando que el mismo quede correctamente cerrado, así como que no hay objetos de valor que puedan ser visibles a pie de calle.
Del mismo modo, los agentes aconsejan no dejar llaves de repuesto del vehículo dentro del mismo y tampoco mandos de garaje en su interior.
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