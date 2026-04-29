La cultura autogestionada de Ribadavia, en riesgo: Arteficial busca 3.000 euros para no desaparecer

El festival Arteficial de Ribadavia ha puesto en marcha una campaña de micromecenazgo en la plataforma Goteo «para non desaparecer» y asegurar la celebración en 2026 de su vigésima edición. La iniciativa, impulsada por la asociación cultural homónima, funciona con el modelo «todo o nada» y necesita alcanzar un mínimo de 3.000 euros en un plazo de 40 días para cubrir la infraestructura básica del evento. De no lograrse esa cantidad, el proyecto quedaría sin la financiación necesaria para su desarrollo.

El evento nació en 2006 en la capital de O Ribeiro como una «rebelión cultural» y, tras 19 ediciones, se ha consolidado como una propuesta vinculada a la cultura autogestionada, inclusiva y sostenible en el rural gallego. Sin embargo, y a pesar de las décadas de experiencia con los que cuenta su equipo organizador, el festival celebra su 20ª edición en un contexto difícil para la financiación de artistas o profesionales de luz, sonido e imagen necesarios. De hecho, como explican en un comunicado, «a campaña non só busca salvar a edición de 2026, senón garantir a continuidade deste espazo cultural».

Una cita cultural autogestionada en O Ribeiro

Arteficial combina música emergente y de proximidad con propuestas estatales e internacionales. Su formato incluye tres escenarios simultáneos: uno al aire libre, pensado para la convivencia intergeneracional; otro interior en la igrexa da Madalena, destinado a formatos acústicos; y un tercero en el centro de la villa para las actuaciones más festivas.

Por ellos han pasado bandas gallegas y portuguesas como Carabela, Bala, Fillas de Casandra o Surma, además de propuestas internacionales como Los Coronas, Def Con Dos, Austin TV, o Gondhawa. La cita mantiene también una entrada solidaria en colaboración con Cruz Vermella do Ribeiro, con recogida de alimentos como aportación simbólica.

La campaña lleva recaudados más de 1.100 euros a falta de 38 días para su cierre. Aquellos que decidan donar recibirán una serie de obsequios, que irán incrementando segundo la cantidad abonada, pudiendo llegar a recibir un bono termal o una visita guiada por Ribadavia.