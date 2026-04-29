Cae una banda itinerante que robó con «contundencia extrema» máquinas de tabaco y tragaperras en estaciones de servicio de Ourense

Una investigación desarrollada por el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil en Verín ha permitido al instituto armado desarticular una presunta organización criminal dedicada al robo de máquinas tragaperras y expendedoras de tabaco, en estaciones de servicio de la provincia de Ourense. Los agentes denominan este caso como operación 'Bezin OU'. Siete personas fueron detenidas y otra se encuentra investigada en las diligencias. Todos los sospechosos han quedado en libertad. La investigación ha sido coordinada, a nivel judicial, por la Plaza Número 1 de la sección civil y de instrucción del tribunal de instancia de Verín.

Uno de los lugares en los que se cometieron los robos se encuentra en esta comarca ourensana. En una estación de servicio de Oímbra fueron denunciados cuatro robos con fuerza. La operación, iniciada en septiembre de 2025, atribuye además a este presunto grupo criminal delitos en gasolineras de Abavides —tres hechos— y Trasmiras —dos delitos—, en dos locales próximos a la autovía A-52. Por otra parte, los agentes imputan a los detenidos hurtos de vehículos y en el interior de naves agrícolas, en las que presuntamente sustrajeron herramientas que los ladrones emplearon después para robar en los establecimientos. En total, la Guardia Civil contabiliza un total de 15 hechos delictivos que fueron cometidos, supuestamente, por estos implicados.

Una mujer detenida en esta operación. / GC

«La contundencia empleada en los robos era extrema, tanto en el acceso a los establecimientos como en el interior», describe la Comandancia de Ourense. Los asaltantes violentaban las máquinas expendoras de tabaco y las recreativas, con el propósito de apoderarse del dinero de la recaudación, además de llevarse los paquetes de cigarrillos. Empleban radiales, mazas, picos o martillos, como se aprecia en un vídeo facilitado por la Guardia Civil. Las cámaras de seguridad de una estación de servicio muestran cómo actuaban los ladrones.

Reconocimiento previo para marcar los objetivos

Como estrategia de cautela, que no les ha servido finalmente para evitar la detención, los delincuentes empleaban dispositivos que no fueran terminales móviles, para no ser detectados durante la comisión de los hechos delicitivos. Según el instituto armado, el modus operandi de la banda consistía en que el presunto líder se desplazaba a las comarcas ourensanas de Monterrei y A Limia para reconocer los establecimientos que se convertían en objetivos de los robos.

El cabecilla realizó reservas en negocios hoteleros para organizar el alojamiento del resto de implicados en los hechos. Pernoctaban en distintos establecimientos, con el ánimo de no levantar sospechas sobre la vinculación entre ellos. Tras ejecutar los robos, se marchaban de la provincia de Ourense. Constituían, por lo tanto, una presunta banda itinerante.

Custodia de un detenido por estos hechos. / CG

Pruebas en los registros domiciliarios

La Guardia Civil da por concluida la operación, de manera exitosa, tras la detención de todos los integrantes de la organización criminal. La banda estaba asentada en diferentes poblaciones de las comunidades autónomas de Madrid y Castilla-La Mancha. Se practicaron dos registros domiciliarios, con autorización de la autoridad judicial, en localidades de las provincias de Toledo y Madrid. En esas entradas se han recuperado parte del tabaco sustraído, así como dinero en efectivo y efectos y herramientas utilizadas en los hechos delictivos del territorio ourensano.