Un plan de 1,2 millones para dotar al rural de viviendas de alquiler

La Diputación de Ourense ha aprobado ayudas por 1.770.000 euros, de los que 1,2 millones son para el Plan Provincial de Vivenda, una de las líneas estratégicas del actual mandato, para afrontar el reto demográfico y favorecer la fijación de población en el territorio. La cuantía duplica la del año pasado.

Esta línea de ayudas, dirigida a concellos de menos de 20.000 habitantes, permitirá financiar actuaciones de adquisición, rehabilitación y mejora de viviendas destinadas al alquiler residencial, con el fin de incrementar el parque público y facilitar el acceso a la vivienda en el rural. Esta nueva convocatoria da continuidad a la primera edición del programa, resuelta el pasado mes de marzo, que movilizó 500.000 euros en 14 concellos de la provincia, permitiendo avanzar en la creación de nuevas oportunidades de residencia en municipios del rural.

El presidente provincial, Luis Menor, asegura que «sin vivienda no hay fijación de población, y por eso este plan es una prioridad absoluta para la Diputación». Y es que cada vez son más los concellos que no pueden atender la demanda de alquileres ante la falta de inmuebles en condiciones y un gran número de casas en ruinas, que reformadas podrían recuperarse para este fin.

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Por otra parte, la junta de gobierno provincial ha aprobado actuaciones de cooperación municipal por importe total de 310.000 euros, destinadas a mejorar infraestructuras y servicios en Larouco, Laza, Pereiro de Aguiar, San Cristovo de Cea,Viana do Bolo, y Vilamarín de Valdeorras, así como una línea de 100.000 euros para la elaboración de cartografía digital de los callejeros municipales en concellos de menos de 5.000 habitantes.