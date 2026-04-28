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Destrozos en viñas de Castrelo de Miño tras una gran granizada

La tormenta de granizo que cayó el lunes en la zona afectó a viñedos de cuatro parroquias nUnións Agrarias urge a la Xunta que dé ayudas

Viñedo en la parroquia de Macendo cubierto de granizo. | CEDIDA

Viñedo en la parroquia de Macendo cubierto de granizo. | CEDIDA

Adela Ferradás

Ourense

Los viticutores de Castrelo de Miño están disgustados y sorprendidos tras la gran granizada que cayó la tarde del lunes. Fue algo más de media hora de tormenta sin parar, con caída de granizo que incluso cortaba las ramas. Los daños están por cuantificar; la parroquia más afectada fue Macendo. Desde Unións Agrarias instan a la Xunta a involucrarse en la cuantificación de los daños y abrir una línea de ayudas a los viticultores, similar a la que se activó en otras ocasiones y localizaciones, para afrontar con rapidez las consecuencias.

El alcalde, Avelino Pazos, comparte la tristeza de los vecinos y destaca que en Macendo, la parroquia más afectada, hay viñedos perjudicados al 100%, por lo que no tendrán cosecha. De las siete parroquias de Castrelo, cuatro resultaron perjudicadas. Las de Vide, Astariz y Prado, en menor medida. Apunta que nunca vio caer granizo durante tanto tiempo sin parar, y que incluso gente muy mayor no recuerda un fenómeno así en muchas décadas. Señala que ya hace quince días la helada afectó algunas zonas, ahora la piedra. «Siempre hay algo, el mildiu, el jabalí, los corzos que también comen, pero siempre todo contra el agricultor, y toca apoyarlos».

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Desde el sindicato señalan que la tormenta que se ciñó sobre O Ribeiro llega en un momento muy sensible ya que las vides se encuentran especialmente vulnerables. No es posible cifrar con exactitud el alcance de los destrozos pero en las primeras inspecciones «se constata que la gran mayoría de los afectados no disponen de seguro por las dificultades que supone la adaptación de las pólizas a parcelas tan pequeñas». Señalan que pedirán al Consello Regulador que dicte una exención del pago de las cuotas a los viticultores afectados.

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