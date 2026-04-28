Denuncian un «arboricidio» en la OU-402, que conecta Ourense con Castrelo de Miño

La agrupación Amigas das Árbores ha denunciado un «arboricidio» en la carretera OU 402, que conecta Ourense con Castrelo de Miño y Cortegada. El grupo ecologista asegura que fueron talados cientos de árboles que «ni son riesgo para la seguridad vial ni en la prevención de incendios forestales, ni dañan la plataforma de la carretera».

Se trata de alcornoques, robles, laureles, y otros ejemplares de grandes dimensiones, algunos «centenarios» que componen un hermoso «túnel vegetal» integrados en un bosque ribereño entre el Río Miño y la autovía Rías Baixas.

Arbolado junto a la carretera que comunica la ciudad de Ourense con su zona termal, un trayecto muy usado por ciclistas y caminantes, precisamente por sus sombras, que alivian las altas temperaturas de la ciudad. Amigas das Árbores critica que la falta, de Seaga, se llevó a cabo por mandato de la Consellería de Vivenda.

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La asociación denuncia un daño en «un paisaje único de gran biodiversidad; atentan contra ecosistemas y paisajes que se formaron a lo largo de los tiempos». Piden la inmediata paralización de las talas y una adecuada protección.