El Colegio Médico de Ourense premia investigaciones punteras en cáncer colorrectal y envejecimiento saludable

El Colegio Médico de Ourense puso este martes el foco en la investigación y la excelencia profesional con la presentación de los trabajos ganadores de sus Premios Científicos 2025, en un acto celebrado a última hora de la tarde en su salón de actos y seguido también en directo a través de sus plataformas digitales.

La sesión sirvió para dar visibilidad a tres investigaciones que destacan tanto por su impacto clínico como por su proyección internacional, en una edición que volvió a evidenciar el peso de la comunidad médica ourensana en el ámbito científico.

En el apartado del XXXI Premio Manuel Cabaleiro Goás, el reconocimiento recayó en la doctora Elena Cuenca Fito por su estudio sobre la valoración del ingreso en UCI de pacientes onco-hematológicos. El trabajo, de carácter prospectivo y multicéntrico, contó con la participación de 33 servicios de Medicina Intensiva de toda España y analizó un total de 1.341 pacientes. Sus conclusiones avanzan en la creación de modelos predictivos que permitan mejorar la toma de decisiones clínicas y afinar la estratificación pronóstica en un perfil de pacientes especialmente complejo.

Por su parte, el XXXI Premio de Publicaciones Médico-Científicas distinguió el ensayo clínico liderado por el doctor Joaquín Cubiella Fernández, centrado en la comparación entre la colonoscopia y el test de sangre oculta en heces como métodos de cribado del cáncer colorrectal. El estudio, publicado en la revista The Lancet y desarrollado con más de 57.000 participantes durante más de una década, concluye que ambas estrategias son equivalentes en la reducción de la mortalidad, si bien el test presenta una mayor participación por parte de la población.

En esta misma categoría también fue reconocido el trabajo firmado por los doctores Roberto Fernández Álvarez y Cristina Margusino Framiñán, publicado en Nutrients, que profundiza en los hábitos de vida de los centenarios ourensanos. La investigación vincula la longevidad en la provincia a factores como la dieta atlántica, la actividad física, la resiliencia o la fortaleza del tejido social, situando a Ourense como un referente en envejecimiento saludable y acercándolo a los denominados territorios de alta longevidad a nivel internacional.

Desde el Colegio Médico destacaron que los trabajos premiados son una muestra representativa de la calidad investigadora de los profesionales sanitarios de la provincia y subrayaron la importancia de acercar estos avances a la ciudadanía, no solo como reconocimiento al trabajo científico, sino también como herramienta de divulgación y mejora de la salud pública.