Carmen Eiró y Fernando Serrulla se suman a la Academia de Ciencias Sociales del Couto Mixto

Pasaron ya más de 160 años desde que una Ley de Lindes acordada entre el estado español y el portugués provocó la desaparición del Couto Mixto. Aquella suerte de república eximía a los habitantes de la Raia de rendir tributos o cualquier tipo de obediencia militar a estas naciones, pero también pasó a la historia como un ejemplo de libre comercio y de autogobierno democrático, en el que los menos de 1.000 habitantes elegían a su «xuíz gobernativo e político» mediante sufragio comunal entre dos tierras que mantenían gobiernos de formas medievales. El paso del tiempo hizo que su historia se fuese borrando de la memoria colectiva, pero hace treinta años un grupo de intelectuales creo la Asociación de Amigos do Couto Mixto para restaurar el espacio histórico a través de encuentros, publicaciones, cursos académicos y el nombramiento anual de tres personas o entidades que hayan mostrado interés por la reactivación del espacio transfronterizo como nuevos «xuíces honoríficos». La labor tomó un paso más allá en 2022 con la creación de un Academia de Ciencias Sociales para evolucionar del recuerdo a la investigación y los proyectos, y este martes sus numerarios se han doblado en cuanto a cifra: Carmén Eiró y Fernando Serrulla han ingresado oficialmente como académicos de la institución.

Segunda promoción de la Academia

El salón de Graos del campus de la Universidade de Vigo en Ourense acogió el acto de ingreso de ambos intelectuales, en el que además de buena parte de los integrantes de la asociación, estuvieron presentes Miguel Ángel Santalices, presidente del Parlamento de Galicia, y Valentín García Gómez, secretario xeral da Lingua. Tras recibir la medalla conmemorativa, Eiró y Serulla se convirtieron así en la segunda promoción de admitidos a la Academia, después del primer ingreso en 2023 de la antropóloga Paula Godinho y el informático Américo Rodrigues. Música y alguna que otra anécdota personal amenizaron el encuentro de dos horas transformado en un auténtico hervidero de cultura y consciencia social.

Carmen Eiró es desde noviembre la máxima representación del ministerio público en Galicia como fiscal superior —además de la primera mujer en ostentar el cargo— tras durante años ser la delegada en Ourense de las cuestiones de Medio Ambiente y Urbanismo. De su destacada trayectoria, la Academia salienta ser un «exemplo de servizo público, rigor profesional e representar fielmente os intereses da cidadanía» principalmente en cuestiones relacionadas con el patrimonio histórico y la crisis climática. Fue precisamente esta cuestión la que abordó en su discurso de ingreso, que dedicó a los incendios forestales transfronterizos: «Son aqueles que non entenden de fronteiras, dunha liña trazada no mapa, senón que van máis alá de comunidades e de estados. O lume, como todos sabemos, e eu que son rural moito máis, sempre estivo ligado á historia da humanidade, e nunha determinada época utilizouse como unha forma de xerar pastos e limpeza. Este equilibrio entre o uso do volume e o mantemento dos ecosistemas rompeuse por presións estruturais do ámbito rural, da globalización económica e, aínda que lle pese aos negacionistas, do cambio climático», defendió la jurista. Y es que como Eiró destacó, además de sus catástrofes naturales, estos incendios tienen un amplio componente social que se acentúa ante las diferencias administrativas de los países afectados, pues «estamos ante comunidades que comparten ecosistemas, pero que teñen sistemas políticos diferentes, lexislacións distintas e maneiras de actuar e de coordinar diversas. O que para un país é prioritario, pode que non sexa para outro, e tampouco teñen os mesmos medios de defensa e ataque, o que leva a desigualdades na perda da paisaxe, na afectación da saúde, na vida das persoas ou na ruptura de fronteiras».

Incendios y memoria histórica

No se quiso olvidar tampoco de los factores clave que provocan estas situaciones: un abandono del rural masivo que convirtió los montes «de mosaicos agrícolas a territorios baldíos cheos de combustible forestal»; una globalización económica con presiones de mercado que impiden el cultivo silvestre priorizando productos de bajo coste sensibles a la propagación, como los monocultivos de eucalipto; y el cambio climático, que ha transformado por completo los incendios forestales, pues «pasamos de lumes localizados a uns de sexta xeración, que non se poden extinguir e que tamén son moi difíciles de controlar». Con todo, Eiró quiso concluir su intervención con un mensaje de esperanza en cuanto a las oportunidades que esta catástrofe puede brindar: «Os incendios transfronteirizos deben ser catalizadores da cooperación e da coordinación transfronteirizas. Está claro que os países non están illados, e que o lume non entende de liñas imaxinarias, polo que teremos que artellar protocolos de actuación entre España e Portugal para facerlle fronte. Sobre todo, pretendo que este traballo conxunto na academia ilumine o camiño para chegar a unha sociedade xusta, sostible e solidaria, na que os incendios transfronteirizos sirvan para tender pontes máis fortes que calquera fronteira».

Por otra parte, Fernando Serrulla Rech ingresa a la institución investigadora tras una dilatada trayectoria como médico forense. Nacido en Madrid pero residente en Verín, su trabajo le llevó a ser presidente de la Asociación Española de la Antropología y Odontología de la especialidad, pero los Amigos del Couto Mixto destacan de él «a súa figura de referencia na aplicacion do coñecemento científico ao servizo da Xustiza, o seu rigor ético e o compromiso coa memoria histórica e coas familias». Y es que más allá de la excelencia profesional, lo que marca el legado de Serrulla es su labor humana, que comenzó a desarrollar a principios de los 2000: «No fue hasta entonces que me di cuenta que en el oficio con el que me ganaba la vida trabajaba con múltiples violaciones de los derechos humanos, y que en mi país había multitud de esos casos». Impulsado por la corriente de la acción forense humanitaria, comenzó a desarrollar una importante labor en diversas exhumaciones, que centraron su discurso de ingreso. Proyectos como el del Valle de los Caídos, el plan cuatrienal que desarrolla con la Xunta de Galicia o su análisis de los asturianos fusilados descubiertos en Celanova en 2023 son buena muestra de un trabajo que, como explica, ejerce «por una cuestión de humanidad, de simple y llana humanidad. Esto no tiene que ver con política, hemos hecho diversas exhumaciones de víctimas a manos del bando republicano, y nuestra historia se acaba en cuanto le entregamos los restos a las familias».