La Policía transmite a las personas mayores cautela y consejos para evitar delitos: «No queremos fomentar el miedo, sino que sepan identificar las cosas que ocurren»

La cautela, la desconfianza ante situaciones y personas extrañas, así como la prevención y la importancia de dar aviso inmediato a las autoridades, en caso de presenciar o de sufrir un delito, son varios de los mecanismos de prevención y de seguridad de relevancia para hacer frente a la acción de los delincuentes. En Ourense, uno de los territorios más envejecidos de Europa, y a su vez una de las provincias con índices de criminalidad más bajos, el colectivo de personas de edad avanzada constituye uno de los grupos de población con los que la Policía y la Guardia Civil trabajan con frecuencia para contribuir, a través de la información, a un refuerzo de la prevención. Así lo establecen las estrategias de seguridad del Ministerio del Interior, a través del denominado Plan Mayor.

Este lunes, decenas de ourensanos participaron en el Liceo en una charla informativa impartida por agentes de la comisaría provincial de Policía. En una jornada que contó con la colaboración de la asociación Mirada Mulleres +60, los especialistas enumeraron recomendaciones y acciones de «autoprotección», para adoptar tanto en el propio domicilio como en la vía pública, en las visitas a los bancos o en los comercios, así como durante los planes de viaje o al navegar por internet.

«No queremos fomentar el miedo, en absoluto, sino transmitir medidas, consejos y prevenciones, para que sepan que ocurren cosas y que sepan identificarlas, porque para nosotros la colaboración ciudadana es importantísima», resumió el inspector Felipe Rodríguez, el responsable en Ourense del área de Participación Ciudadana de la Policía.

En la sesión de seguridad dirigida a ourensanos de edad avanzada participaron también la oficial Lisi Carnero y el policía Ramón Carnero, ambos de Participación Ciudadana; María Antonia Rilo, presidenta de la asociación Mirada Mulleres +60; así como el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos. El representante institucional advirtió al público sobre el aumento de los fraudes vinculados a medios telemáticos y destacó la importancia de acciones de sensibilización como la de este lunes, que fomentan el conocimiento general y la concienciación frente a la estafas. En 2025, este tipo de delitos informáticos crecieron un 12,5% en la ciudad de Ourense, en comparación con 2024. «Os ladróns e os estafadores buscan aproveitarse das persoas vulnerables, pero o Goberno de España traballa para poñerlle freo a estes delitos con información e prevención», dice Santos.

Contra el alarmismo y el miedo a la okupación de la residencia habitual: «Tranquilos, que no va a ocurrir que salgan a comprar el pan, vuelvan y tengan su vivienda okupada. Si alguien intenta allanar una primera residencia, es un allanamiento de morada»

Los agentes encargados de la sesión de seguridad en el Liceo abordaron distintas cuestiones del ámbito de la delincuencia, desde el enfoque de la prevención. Por ejemplo, transmitieron varias pautas a las personas mayores para complicar la posible acción de los ladrones en los domicilios: como asegurarse de cerrar siempre con llave, no abrir la puerta a desconocidos, y dar importancia también a «invertir en medidas de seguridad en la vivienda», teniendo en cuenta que la puerta es el punto «más vulnerable».

Con el apoyo de material fotográfico y de algún vídeo, los policías hablaron a los mayores de algunos elementos de sospecha, como la presencia en los marcos de las puertas de marcas o testigos que los delincuentes emplean para averiguar si en una vivienda hay personas que entran o salen, o bien los inquilinos están ausentes. «No mostrar señales» de que no se está en casa, así como no revelar información sobre las vacaciones, son medidas preventivas básicas que la Policia recalca.

El inspector aprovechó para alejar el alarmismo y la desinformación, estrategias que calan desde distintos ámbitos sociopolíticos. «No tengan miedo, porque su primera residencia está protegida desde el minuto uno. Tranquilos, que no va a ocurrir que salgan a comprar el pan, vuelvan y tengan su vivienda okupada. Si alguien intenta allanar una primera residencia, es un allanamiento de morada», dijo al público.

Policías de Participación Ciudadana, junto al subdelegado y a la presidenta de la asociación Mulleres +60. / IÑAKI OSORIO

Otra posible situación de riesgo aparece con las visitas a domicilio de supuestos trabajadores de empresas de servicios. La Policía insta a «sospechar siempre» en los casos que no estén relacionados con contratos efectuados por los moradores, y recomienda: «En caso de duda, contar primero con la empresa». Las autoridades llaman la atención sobre el modus operandi habitual en este tipo de delitos, cometidos normalmente en pareja. Mientras uno de los invididuos distrae al morador, otro aprovecha para merodear en la vivienda, con el propósito principal de apoderarse de dinero y joyas. Desconfiar para no caer en estas tretas se convierte en una máxina de prevención clave.

Atención contra los hurtos amorosos

Uno de los ámbitos principales de vulnerabilidad de las personas mayores es la vía pública. En la charla informativa de este lunes, la Policía incidió en los tipos de casos que pueden presentarse, para saber identificar el riesgo y evitar el engaño.

La oficial Lisi Carnero, del área de Participación Ciudana de la comisaría, explicó a los presentes varias recomendaciones preventivas importantes: no guardar objetos de valor y la cartera en los bolsillos traseros; llevar bolsas y mochilas en la parte delantera; así como «desconfiar» de personas desconocidas «que se acerquen demasiado». La agente aludió en este punto a la modalidad conocida como hurto del amor: el delincuente abraza o entra en estrecho contacto con la víctima, «y ahí es cuando aprovechan para quitar la cadena o la cartera», ilustró la oficial.

La Policía aconseja a las personas mayores que caminen por la parte de la acera situada más próxima a los edificios, menos expuesta a un robo sorpresivo. Ante los supuestos de atracos cometidos mediante el método del tirón —el delincuente arrebata el bolso a la víctima con violencia, y se da a la fuga—, las autoridades recomiendan «no resistirse al asaltante» cuando el individuo intenta llevarse el bolso, puesto que un forcejeo puede tener como resultado una caída, un golpe y lesiones para la víctima. Resulta de ayuda «retener la mayor información posible sobre el delincuente», resaltó la agente. Cuanto más detalladas son las descripciones de los testigos sobre la apariencia de los delincuentes, más probabilidades hay de que sean localizados y detenidos.

Los agentes aprovecharon la jornada con el grupo de ourensanos reunido en el Liceo para incidir en la necesaria prevención en materia de estafas en persona, en la vía pública. Aunque uno de cada cuatro casos que se cometen en Ourense son delitos tecnológicos, y los fraudes cibernéticos continúan al alza, «las estafas en la calle siguen el orden del día», afirmó el inspector. «El tocomocho y el timo de la estampita siguen ocurriendo, aunque parezcan de otro siglo», ilustró el especialista. También alertó sobre otra modalidad de hurto al descuido: los casos de la mancha. El delincuente finge que limpia la vestimenta a la víctima, pero en realidad aprovecha el contacto para apoderarse de alguna de sus pertenencias.

En el grupo de personas de edad avanzada, las visitas a los bancos requieren una cautela especial. Sobre estos casos se detuvieron los policías en la charla del Liceo, para incidir en los consejos de autoprotección fundamental. «Especial atención en la época de cobro de pensiones», subrayó la oficial Lisi Carnero. Vigilar las pertenencias, observar si hay personas cerca en el momento de operar en el cajero, no compartir nunca el código PIN —además de evitar llevarlo anotado en el reverso de la tarjeta—, y actuar con discreción, son varias de la recomendaciones que dan las autoridades.

«Que no les dé vergüenza, no duden nunca en llamarnos, no nos molestan. Estamos los 365 días, mañana, tarde y noche»

La comisaría aprovechó la sesión para dar pautas sobre cómo actuar en caso de desaparición de una persona conocida, supuestos en los que resulta de gran ayuda denunciar una vez se tiene constancia de la ausencia, así como facilitar información y fotografías que ayuden a los agentes a dar con la persona. La Policía habló a los mayores sobre la aplicación Alertcops, que permite enviar avisos a las fuerzas de seguridad en caso de emergencia, con la geolocalización de la víctima, además de informar a la persona identificada como 'guardián', es decir, como contacto de referencia para el alertante.

El inspector Rodríguez incide en la labor social de la Policía, en su vocación de servicio, para animar a los ciudadanos a que denuncien y contacten con el 091 cuando crean que la situación lo requiere. «Que no les dé vergüenza, no duden nunca en llamarnos, no nos molestan. Estamos los 365 días, mañana, tarde y noche», resume el agente.

Numerosos asistentes, este lunes, a la charla sobre seguridad dirigida a personas mayores. El Liceo de Ourense albergó la jornada. / IÑAKI OSORIO