Accesibilidad y seguridad vial
Pictogramas en los pasos de cebra de Ourense para la inclusión de personas con autismo
A. F.
El Concello de Ourense ha iniciado el proyecto «Pasos de peóns inclusivos», que consiste en la señalización de pasos de peatones mediante pictogramas azules diseñados para mejorar la autonomía y la seguridad de las personas con autismo. Usa la metodología ‘Teavial’, basada en cuatro pictogramas secuenciales sobre la primera línea blanca del paso, con dos secuencias posibles: la primera, para, mira, coche parado y cruza; y la segunda, para, mira, semáforo y cruza.
El alumnado del CEIP Manuel Sueiro pidió por escrito al alcalde estos pictogramas que sirven de apoyo para las personas mayores. En la calle Antonio Faílde Gago se procedió al pintado de los primeros símbolos. Esta acción, que continuará por el barrio de As Lagoas, forma parte de una estrategia para consolidar la inclusión social y la accesibilidad universal en el paisaje urbano.
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