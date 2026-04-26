Tributo a los mayores del concello ourensano de Toén en su primera fiesta: «Un acto de justicia y gratitud»

Bajo un sol que dio un respiro y permitió una «jornada espléndida», el concello de Toén se vistió de gala para celebrar su I Festa do Maior. Un acto que trascendió de una comida popular para convertirse en un «acto de justicia, gratitud y memoria viva» para los vecinos mayores de 65 años del municipio. En total, 300 señores y señoras que se reunieron en el CEIP Saco y Arce para festejar lo vivido y lo que queda por vivir.

Así lo indicaba la cara visible de la idea del festejo, el regidor municipal de Toén, Ricardo González, que asegura que «la iniciativa nace del equipo de gobierno local para saldar una deuda pendiente con quienes son las raíces del municipio». «No podíamos estar más tiempo sin esto, es una forma de celebrar y de crear hermandad y algo que claramente querían viendo el éxito de convocatoria», afirmaba el alcalde, subrayando «el éxito» de participación que «superó las expectativas y que promete ser la primera de muchas».

El deseo lo verbalizó el mandatario, pero era compartido en las mesas por los vecinos del concello. «Primera de muchas, esto es un placer, nos lo pasamos bien, charlamos y encima el día nos acompaña», esgrimían desde la tercera de las tres largas mesas que convirtieron el pabellón escolar en improvisado comedor.

El objetivo del festejo era homenajear a los mayores del concello, pero también crear lazos entre los habitantes de las distintas parroquias, una oportunidad más para conocerse entre los vecinos de los ocho lugares. Así, desde Moreiras ensalzaban el ambiente festivo: «Si la fiesta se alarga no hay problema, dormimos aquí si hace falta».

El cocido fue el plato protagonista de la comida popular / Iñaki Osorio

No todo fue verbena, antes la jornada comenzó con una misa a cargo del obispo de la diócesis, Leonardo Lemos Montanet y con los discursos institucionales. El presidente de la Diputación, Luis Menor, quiso sumarse a este tributo destacando que la provincia es el «resultado del trabajo de una generación a la que nada le fue regalado». A ellos, «muchos mayores, los cuales vivieron la dureza de la emigración», les alabó «haber construido un gran país» y «seguir siendo una fuente inagotable de enseñanzas para los que hoy ostentamos responsabilidades públicas».

Halagos y deseos que pronto dieron paso al folclore local. Contando con la participación de la Agrupación Cultural Breogán de San Pedro de Moreiras —con más de 35 años de historia— y la formación Zoar do Vento de Toén, la música no faltó en una romería gallega que, como no podía ser de otra forma, tuvo epicentro gastronómico: los asistentes disfrutaron de un copioso cocido, bica y vino de la Denominación de Origen O Ribeiro, un menú «perfecto», según los comensales, que solo temían que «si nos pasamos bebiendo toca bajar a pie».

Longevidad activa

Luis Menor también aprovechó la cita para recordar que Ourense es una provincia «especialmente longeva, fruto de unos servicios sanitarios sólidos y de hábitos de vida saludables», porque «nuestro deber es estar a la altura de su esfuerzo», concluyó el presidente provincial, reforzando la idea de que los mayores de Toén no solo han dejado un legado pasado, sino que siguen siendo necesarios para guiar el futuro del concello.