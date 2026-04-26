leira park

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Una de las zonas de estacionamiento saturadas durante la semana en As Lagoas

Una de las zonas de estacionamiento saturadas durante la semana en As Lagoas / Iñaki Osorio

M. J. Álvarez

José Ramon

Antes conla ora se podía estar le metías pero ahora el quemadruga, el que entra a la mañana hasta las 3

Paza abastos se movia pero ahora 

Iban a comprar tiña meida

Na avenida de buenos airese así

Total e unha incomoidad total

Los coches están

A zona  lagoas

 Non entedeosAgrupacion temolo falado que de non pagar

Non lle vemos a alternativa

Ahora non che queda ou

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Xosé Ramon Piñeiro

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