Artesanos de Ourense reivindican el valor de lo tradicional y la creatividad en la 29.ª edición de la Feria de Artesanía

La capital ourensana reafirmó este sábado su compromiso con el sector artesanal con la inauguración de la XXIX Feria de Artesanía, un evento organizado por la Asociación de Artesáns de Ourense que cada año, desde hace casi treinta, convierte el parque de San Lázaro en el epicentro de la creación manual y el diseño contemporáneo. En esta ocasión, hasta el próximo 3 de mayo.

En el plano institucional, la apertura contó con una nutrida representación de las administraciones gallega, provincial y local y de la Asociación de Artesáns, que se encargaron de destacar la consolidación de la cita como un testimonio de «resiliencia y capacidad de adaptación» de los artesanos.

Esta fue la línea del discurso del vicepresidente de la Diputación y presidente del Inorde, Rosendo Fernández, quien subrayó que «la mejor forma de ser progresista es dinamizar y promocionar lo tradicional». En este sentido, defendió la idea de que la artesanía constituye «un viaje que conecta el pasado con el futuro» a través de la creatividad y la innovación, transformando materiales nobles en piezas únicas de alta calidad.

Para mantener ese «viaje», por su parte, el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González Vázquez, incidió en la importancia del respaldo institucional. Así recordó que la marca Artesanía de Galicia continúa cosechando éxitos tanto a nivel nacional como internacional y fue claro en su petición para los numerosos visitantes a la feria, «mirar está bien, pero hay que comprar mucho», dijo entre risas de los asistentes.

De la supervivencia de los oficios presentes en el parque de San Lázaro habló también la presidenta de la Asociación de Artesáns de Ourense, Olga Santos, quien desgranó la hoja de ruta que sigue la asociación para garantizar la viabilidad del sector. Esta estrategia se apoya en «tres pilares fundamentales: el fomento del emprendimiento para consolidar nuevos talleres, la promoción a través de eventos públicos y, de manera crucial, la formación y profesionalización».

Santos hizo especial hincapié en la necesidad de incorporar herramientas digitales para poder competir en un entorno cada vez más exigente. «La formación continua, la investigación de nuevos materiales y la adaptación a los cambios en los hábitos de consumo son las claves en nuestro día a día», señaló, subrayando que la marca Artesanía de Galicia «es la mejor garantía para traspasar fronteras y mantener la autenticidad» frente a la producción en serie.

Con estos discursos se procedió a la inauguración con la actuación de la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense, bajo la batuta de José Luis Foxo, que puso la banda sonora a una jornada de reivindicación cultural en la que los 14 puestos participantes levantaron sus persianas. Entre ellos, desde marroquinería como Mestura de Kores o la ourensana Luciérnaga hasta textil con Sariña maquinando, una lucense que hace casi una década se afincó en Ourense, pasando por manipulados de papel de la mano de Joyas de Papel.

Con todo, la Feria de Artesanía es también una experiencia participativa. El programa incluye una amplia oferta de talleres donde el público puede «sentir la experiencia de ser artesano por un momento». Hoy, Miriam Otero de Mioco propone un taller de «plegado artístico en libro» con la elaboración de minicorazones con efecto 3D, el próximo viernes Carlos San Claudio brinda la experiencia de tornear una pieza en rueda de alfarero. Entre medias, bordado sobre fotografía y demostraciones de vidrio son algunas de las oportunidades que concluirán el sábado 2 de mayo con el taller de estampación con fibras vegetales que trae Peixasop.

La organización recuerda que los interesados en participar en estos talleres pueden inscribirse a través de las redes sociales de la asociación o en el punto de información instalado en el propio parque de San Lázaro, donde durante toda la feria —que abre de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas— habrá sorteos de piezas artesanas.